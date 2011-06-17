-CİMBOM'UN 'BAŞDÖNDÜRÜCÜ TEKLİFİNİ' BEKLİYORLAR MADRİD (A.A) - 17.06.2011 - İspanyol spor basını, Galatasaray'ın, Atletico Madridli futbolcular Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ve Tomas Ujfalusi'yi transfer etmek için başlattığı görüşmelere geniş yer ayırarak, "Sadece başdöndürücü bir teklif gelirse giderler" yorumunu yaptı. "Galatasaray, Reyes, Forlan ve Ujfalusi'yi götürmek istiyor" başlığını kullanan Marca, "Teklif edilen miktar az. Futbolcular başdöndürücü bir teklif dışında Türkiye'ye gitmeyecekler" ifadesini kullandı. Galatasaray yönetimi ile yapılan görüşmelere Atletico Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil'in katıldığı belirtilerek, "Çıkışı olan, basit bir operasyon gibi gözükmüyor. Osmanlıların masaya koydukları rakam beklentilerden az. Ama ilk engel bu değil. 3 futbolcudan hiçbiri Türkiye'ye gitmeye hazır değil. Her türlü halde müzakereler başladı ve Galatasaray teklifini yükseltebilir" denildi. AS gazetesi, Atletico Madrid'in yeni spor direktörü Jose Luis Perez Caminero'nun "sadece Reyes'e getirilen teklifi geri çevirdiğini", Forlan ve Ujfalusi için de "transfer edilebilir" dediğini yazdı. Caminero'nun Forlan ve Ujfalusi'yi "kariyerinin sonlarındaki futbolcular" olarak görmesinden dolayı, Galatasaray'dan gelen teklifin onlar tarafından daha iyi değerlendirileceğini düşündüğü bildirildi. Bu arada, Atletico Madrid'in yeni teknik direktörü Gregorio Manzano basında yer alan demeçlerinde, gerek Kun gerekse Forlan'ı takımda görmekten memnun olacağını söyledi.