-CİMBOM'UN ANTALYA KAFİLESİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaptıkları kaydedilirken, çift kale maçla idmanın tamamlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin çalışmasına, izinli olan Kazım Kazım ve Milan Baros'un katılmadıkları, tedavileri süren oyunculardan Sabri Sarıoğlu'nun kondisyoner, Çağlar Birinci'nin ise fizyoterapist eşliğinde çalıştıkları aktarıldı. Galatasaray takımı, bugün saat 15.30'da Antalya'ya giderek, çalışmalarını bu kentte sürdürecek. -ANTALYA KAFİLESİ- Sarı-kırmızılı ekipte Medical Park Antalyaspor maçı için Antalya'ya gidecek kafile de belli oldu. Sabri Sarıoğlu ile Çağlar Birinci'nin sakatlıkları, Juan Emmanuel Culio, Kazım Kazım ve Gökhan Zan'ın sarı kart, Milan Baros'un ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yer alamadığı Antalya kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Robinson Zapata, Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan. Savunma: Servet Çetin, Lucas Neill, Emiliano Insua, Hakan Balta, Serkan Kurtuluş. Orta saha: Arda Turan, Ayhan Akman, Aydın Yılmaz, Barış Özbek, Mustafa Sarp, Lorik Cana, Juan Pablo Pino, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak. Forvet: Bogdan Stancu, Anıl Dilaver, Harry Kewell.