-CİMBOM'UN 34. BAŞKANI AYSAL İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Ünal Alsal, bu görevi üstlenen 34. isim oldu. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde diğer adaylar Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran'a önemli bir fark atan Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün 34. başkanı olarak tarihe geçti. -AYSAL'IN ÖZGEÇMİŞİ- İstanbul'da 1941 yılında doğan Ünal Aysal, liseyi 1960 yılında mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İsviçre–Neuchatel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu 1960 yılından itibaren, çalışma hayatına başlayan Ünal Aysal, 1970-72 yıllarında Koç Holding bünyesindeki Ram Dış Ticaret Şirketi'nde ihracat koordinatörü olarak görev yaptı, 1974 yılında Unit International'ı kurdu. Aysal, 1984 yılında petrolün yanı sıra elektrik üretimi ve anahtar teslim santral inşa ve finansmanı projelerinde ihtisaslaştı. Turizm sektörüne de giren Aysal, bin kişinin çalıştığı Unit Group'un çatısını oluşturan 23 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yürüttüğü girişimlerden başka, bazı yatırımcı Avrupa şirketlerinin yönetim kurullarında da faal üye olarak çalışıyor. Ünal Aysal 1999 yılında, Türkiye'yi yurt dışında en iyi temsil eden iş adamlarından biri olarak, Bakanlar Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanı tarafından verilen ''Yüksek Liyakat Madalyası'' ile onurlandırıldı. İktisadi Araştırmalar Vakfı, Tez Değerlendirme Yarışması'nın sponsorluğunu üstlenen Ünal Aysal'ı, her yıl yapmış olduğu katkılardan dolayı şeref üyeliğine seçti. -AYSAL'IN LİSTESİ- Başkan Ünal Aysal'ın yönetim kurulu ve diğer listeleri şöyle: Yönetim Kurulu Üye Listesi: Semih Haznedaroğlu, Ali Dürüst, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Mete Başol, Refik Arkan, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Aka Gündüz Özdemir, Adnan Nas Yönetim Kurulu Yedek Üye Listesi: Ahmet Ocaklı, Abdurrahim Albayrak, Emir Sarıgül, Mehmet Cibara, Necati Demirkol Denetim Kurulu Aday Listesi: Mete İkiz, Ural Aküzüm, Halil Kaya Özer Denetim Kurulu Yedek Üye Listesi: Oğuz Evrenos, Cenk Nuri Soyer, Suat Sarı Disiplin Kurulu Üye Listesi: Coşkun Gültekin, Okan Tekinşen, Uğurman Yelkencioğlu, Celal Açar, Yıldırım Baysal, Atilla Donat, Kunter Akyürek Disiplin Kurulu Yedek Üye Listesi: Cemal Burnaz, Can Baydarol, Hamdi Barıştıran, Altan Darnel, Eşref Alaçayır Sicil Kurulu Üye Listesi: Serdar Eder, Çetin Öztürk, Mehmet İpekdokuyan, Ali Tüzmen, Ali Esat Tansev, Burçin Tunçel Sicil Kurulu Yedek Üye Listesi: Gürkan Elişin, Mesut Karaaslan, Levent Şahinoğlu.