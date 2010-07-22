-CİMBOM'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR VENLO (A.A) - 22.07.2010 - Galatasaray Hollanda kampının 12. gününde çalışmalarını yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. Basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanın bir buçuk saat sürdüğü ifade edildi. İki bölüm halinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların hafif koşu, açma ve germe hareketleri yaptığı, ikinci bölümde ise topla fizik koordinasyon çalışmasının ardından iki grup hâlinde çift kale maç oynadıkları öğrenildi. Kaleciler Ufuk Ceylan, Aykut Erçetin, Emirhan Ergün ve Eray İşcan , antrenör Nezih Ali Boloğlu yönetiminde çalışırken, sol arka adalesindeki problem nedeniyle bir süredir takımla birlikte idmana çıkamayan Çağlar Birinci'nin antrenmanın tamamında yer aldığı açıklandı. Dün oynanan Fenerbahçe maçında aldıkları darbeler nedeniyle Ali Turan ve Musa Çağıran'ın sabah idmanında yer alamadıkları ve bu oyuncuların tedavilerine sağlık merkezinde başlandığı kaydedildi. Sağ aşil tendonundaki rahatsızlık süren Milan Baros'un da takımdan ayrı özel çalıştığı bildirildi. Ayak bileğindeki sakatlığı süren Anıl Dilaver ve üst arka adalesinde sakatlığı bulunan Aydın Yılmaz 'ın tedavilerine otelde kurulan sağlık merkezinde devam edildiği ifade edildi. Sarı kırmızılı oyuncuların öğleden sonrayı masaj ve tedaviyle geçireceği akşam antrenman olmayacağı belirtildi.