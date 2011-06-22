-CİMBOM'DA HEDEF 30 BİN KOMBİNE İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürü Ebru Köksal, kombine kartlarının satışlarına 1 Temmuz tarihinden itibaren başlamayı hedeflediklerini belirterek, ''Hedefimiz 30 bin kombine. 19 bin kadarı zaten satılmıştı, 11 binin de bir hafta içinde tüketeceğimi düşünüyorum'' dedi. Ebru Köksal, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, yeni sezon kombinelerini bir yıllık olarak satacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Kombine satışlarına 1 Temmuz'da başlamayı hedefliyoruz. Zaten VIP satışlarını hiçbir zaman durdurmamıştık. Bunlar bir yandan devam ediyordu. Kombine satışları için satış ofisimizi stada kurduk. Bu sefer kombineleri 1 yıllık satıyoruz. Şu an arayan soran çok fazla kişi var. Facebook'ta bir sayfa açtık, bir günde bin kişi kaydoldu. Hedefimiz 30 bin kombine. 19 bin kadarı zaten satılmıştı, 11 binin de bir hafta içinde tükeneceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Avrupa'da olmamamızı da özel maçlarla telafi etmeye çalışıyoruz. 2-3 tane çok yüksek reytingli, Avrupa'nın çok iyi kulüpleriyle dostluk maçlarıyla sezona başlayacağız. Bu da eminim ki heyecanı artıracaktır. Bu maçların tamamı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da olmayabilir. Yurt dışında da olabilir.'' Ebru Köksal, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki eksikliklerle ilgili bilgi vererek, ''Bu yaz yapacağımız iyileştirme çalışmalarını birkaç başlık altında topladık. Yönetim kurulumuz tarafından yaklaşık 750 bin liralık bir bütçe onaylandı. Tüm eksiklikler açılış tarihine kadar tamamlanmış olacak'' ifadesini kullandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da farklı organizasyonlar da gerçekleştireceklerini anlatan Köksal, ''Statta pazarlanabilir çok güzel alanlarımız var. Biz bugün CNR'a, TÜYAP'a, otel ve balo salonlarına da alternatifiz. Bir küçük düğün bile yaptık. Bunların da pazarlama çalışmaları bir yandan devam ediyor. Çok keyifli ve çok değişik bir ortam yaratabiliyoruz'' dedi.