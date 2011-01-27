-CİMBOM'DA HAKAN ŞÜKÜR SESLERİ İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz, sarı-kırmızılı takımda Hakan Şükür'ün yeniden takıma dönmesini önerirken, bu konuyla ilgili Hakan Şükür'ün kendisine olumlu yaklaştığını ileri sürdü. Hilton Oteli'nde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Toköz, Galatasaray Futbol Takımı'nın forvet hattında önemli sorunlar yaşandığını savunarak, kendisinin, 38 yaşındaki Hakan Şükür'ün kısa bir süre için de olsa futbolcu olarak takıma geri dönmesini arzu ettiğini aktardı. Hakan Şükür'ün 1 aylık bir antrenmanla oynayabilecek hale geleceğini savunan Yılmaz Toköz, ''Ben, Hakan Şükür'ün kısa süre için de olsa futbol oynaması gerektiğine ve Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyorum. Kendisiyle görüştüm. Antrenman eksiği olduğunu söylemesine karşın ısrar ettim. En azından bazı maçlarda oynayabileceğini söyledim. O da ilgi gösterdi. Dünyada emsalleri var. Hakan Şükür kısa sürede yeniden futbola dönebilir'' diye konuştu. Toköz, Hakan Şükür'ün Galatasaray'da futbola dönmesi konusunu eski başkanlar Ali Tanrıyar, Ali Uras ve Mehmet Cansun'la görüştüğünü, bu kişilerin fikrini olumlu karşılandığını aktarırken, Hakan'ın 3 ay daha futbol oynamasının Galatasaray'a bir şey kaybettirmeyeceğini dile getirdi. Yılmaz Toköz ayrıca, Galatasaray'da yaşanan yönetim sorunlarını ''kaos'' olarak nitelendirirken, mevcut yönetimin dönemini tamamlaması gerektiğini, 2012 yılındaki seçimlerde başkan adayı olmak isteyen kişilerin ise şimdiden çalışmalara başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.