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Spor

Cimbom'da, Bordo hazırlığı

Galatasaray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Bordeaux ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

15 Şubat 2009 02:00

Sezona kötü başlayan Galatasaray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Bordeaux ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'a yenilerek, son haftalardaki kötü gidişini sürdüren Galatasaray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Bordeaux takımı ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular maç ertesi programlarını, aerobik koşuların ardından sağlık merkezinde yapılan terapi seanslarıyla tamamlarken, diğer oyuncuların pas çalışmalarının ardından dar alanda teknik bir çalışma yaptıkları bildirildi.

Antalyaspor karşılaşmasında ikili mücadelede elinden sakatlanan Volkan'ın yapılan muayene ve tetkiklerinde işaret parmağında bir çatlak tespit edildiği ifade edilirken, tedavisi yapılan oyuncunun rejenerasyon çalışmasına takımla birlikte katıldığı dile getirildi.

Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanda kasık bölgesi adalelerinde zorlanma meydana gelen Linderoth ile sakatlıkları bulunan Serkan Kurtuluş ve Hakan'ın tedavilerine sağlık merkezinde devam edildiği açıklandı.

Galatasaray, Bordeaux maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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