-CİMBOM'DA BELEDİYE MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 26 Şubat Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde futbolcuların salonda çalıştıkları bildirildi. Salondaki çalıştıktan sonra sahaya çıkan futbolcular, yağmur altında çalıştı. İstasyon çalışmasının ardından iki gruba ayrılan sarı-kırmızılılar, dönüşümlü olarak yarı sahada tek kale taktik maç ve kanatlardan taşıdıkları toplarla şut çalışması yaptı. Antrenman kaleyi karşıdan gören bölgeden yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı. Hagi, tek kale maçta oyunu sık sık durdurarak, oyuncularına yapmalarını istediklerini anlattı. -SERVET VE ANIL İDMANA ÇIKMADI- Galatasaray'ın bugünkü antrenmanına Servet Çetin ve Anıl Dilaver çıkmadı. Servet ve Anıl'ın grip oldukları için çalışmaya katılmadığı belirtildi. İzinli olduğu bildirilen Lucas Neill de antrenmanda yer almazken, sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Harry Kewell'in tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Arda, idman devam ederken, sahaya çıkarak, takımdan ayrı koşup, topla çalıştı. Antrenmanda tek başına koşu yapan genç oyuncu Ahmet Kesim ise son bölümde takıma katıldı. Galatasaray, akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.