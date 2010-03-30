Cimbom'da Abdullah Avcı sesleri

T24 - Galatasaray olağanüstü yoğun bir 10 gün geçirdi. Sembol başkan Özhan Canaydın'ın vefatı, seçim ve Fenerbahçe derbisi. Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Adnan Polat, Canaydın'ın üzüntüsünün ardından seçim zaferi ile biraz olsun tebessüm etmişti ki, Ali Sami Yen'de Fenerbahçe yenilince tadı tuzu kaçtı.



Maç sonrası Futbol Şubesi Sorumlusu Haldun Üstünel'in verilmeyen penaltıdan bahsetmesini "Bunlara sığınmayalım" diyerek kamouyonun takdirini kazanan Polat, ikinci dönem başkanlık mazbatasını Çarşamba günü Galatasaray Lisesi'nde alacak. Adnan Polat ve yönetici arkadaşları ise aynı gün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Doğal olarak ilk toplantıda Fenerbahçe yenilgisi masaya yatırılacak.



Ali Sami Yen'de kaybedilen maçtan sonra şampiyonluk şansını mucizelere, hatta 2. olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını da kaçırmak üzere olan yönetimde hasar ve hüsran büyük.



İnşaatı devam eden Türk Telekom Arena'da, Şampiyonlar Ligi maçlarını oynamayı hedefleyen Polat'ın bu hesabı şaşmak üzere. Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa en az 10 milyon euro gelirden mahrum olacak sarı-kırmızılı kulübün, yeni statdaki kombine satışları da olumsuz etkilenebilir.





Abdullah Avcı sesleri



Sarı-kırmızılı camiada Frank Rijkaard ve ekibinin 5 milyon euroluk maliyeti de tartışılmaya başlandı. Türkiye'de görev yapan en pahalı teknik ekip olmasına rağmen sarı-kırmızılı takıma oynattığı futbol kimseyi tatmin etmezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici, "Şu anda Rijkaard yerine herhangi bir Türk teknik adam olsaydı bundan kötü olmazdık. Avrupa ve Türkiye Kupası'ndan elendik. Şampiyonluk çok çok zor. Oynanan futbol ümit vermiyor. O zaman Rijkaard'a neden bu kadar para veriyoruz?" şikayetini dile getirdi.



Bu arada yönetime yakın birçok kulüp üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, takımın başına getirilmesi halinde futbol takımını çok daha iyi bir yapılanma içine sokacağını ileri sürdüler.



Ayrıca Frank Rijkaard'ın Fenerbahçe maçı sonrası Arda ve Servet'i eleştirmesinin de takım dayanışmasını ortadan kaldırdığı görüşünü savunan bazı yöneticiler, "Arda'nın sakatlığı biliniyor. Bu durumu Arda'ya değil doktora sormak gerek. Rijkaard da bu konuyu önce doktora sorup, Arda'yı oynatabilirdi. Arda tam iyileşmemesine rağmen takım kaptanı olarak sorumluluk aldı, oynamak istedi. Asıl sorumlu Rijkaard'dır. Tam olarak iyileşmeyen adamı neden oynatırsın ki?" yorumunu yaptı.





Ali Haşhaş: Futbol şubesi sorunu çözecek



Galatasaray'da peş peşe kaybedilen Eskişehirspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçları sonrasında teknik direktör Frank Rijkaard da yönetimi hem şaşırtıyor hem de sinirlendiriyor.



Bazı yöneticiler ligin en pahalı kadrosunun kurulmuş olmasına rağmen, alınan kötü sonuçların yanısıra takımın futbol olarak ta hiç kimseyi tatmin etmediği düşüncesinde...



Rijkaard'ın kaybedilen son 3 maçta yaptığı oyuncu değişiklikleri ve tercihleri birçok yöneticiyi şaşırtıyor. Başkan yardımcısı Ali Haşhaş bu durumu şöyle özetliyor: "Çok zor günlerde transfer için para bulduk. Ama karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi Haldun ve diğer arkadaşlarımız daha iyi düşünecekler. Bu transferler tam bize uydu mu? Elano'ya verdiğimiz paraya bak. Bugüne kadar tek maçı kurtarmadı. Öbür tarafta Alex'e bak neler yaptı. Dos Santos maç boyu ne yaptı? İlk toplantıda bunları tartışmamız gerek. Rijkaard sakat olan Arda'yı niye oynattı? Baros girerse Jo Alves sahada kalsa ikisi birarada ne yapacak bir görelim. Sonra üçüncü değişikliği niye yapmayız?" Başkan yardımcısı Ali Haşhaş'ın bu görüşlerine birçok yöneticinin katıldığı biliniyor. Hatta futbol şubesi sorumlusu Haldun Üstünel'in de yakın dostlarına Rijkaard'ın birçok uygulamasından şaşkınlığa uğradığını söylediği öğrenildi.





Türk oyuncular etkisizletirildi



Yapılan ayrı bir eleştiri de Arda ve Sabri dışındaki Türk oyuncularının etkisizleşmesi. Birçok kulüp üyesi, Galasaray'ın geçmişte yaşadığı bütün büyük başarıların Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu dönemlerde yakalandığına dikkat çekerek, "Arda ve Sabri dışında etkili oyuncumuz yok. Ayhan çok formsuz ve küstürüldü. Hakan Balta, Servet, Mehmet Topal, Mustafa Sarp, Caner gibi oyuncular bu takıma liderlik yapacak zor günde ekibi sırtlayacak isimler değil görüşünü savunuyor. Galatasaray'ın transfer politikasını değiştirmesi gerektiğini savunan bazı kulüp üyeleri, "Eskinin Fenerbahçe'si olduk. Ruhsuz, etkisiz yabancılar değil, her koşulda savaşmaya cesaret edecek yerli oyuncular takımın iskeletini oluşturmalı" diyerek yöneticilere mesaj gönderdiler.







