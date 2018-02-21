T24 LogoT24 Logo
Spor

Cimbom'a müjde var!

Sarı-kırmızılılar Bursaspor maçına hazırlanıyor

21 Şubat 2018 18:00

Galatasaray'da sakatlığından dolayı 2 aydır forma giyemeyen Fernando, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kuvvetlendirme ve koordinasyon çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Fernando'nun 24. haftada oynanacak Karabükspor maçı ile birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, 23. haftada cuma günü karşılaşacağı Bursaspor maçı ile birlikte yeni bir seri başlatmak istiyor.

Özellikle iç saha maçlarında oyunu domine eden ve topladığı 44 puan'ın 31'ini Türk Telekom Stadyumun'da kazanan sarı kırmızılılarda cezasını tamamlayan Youness Belhanda'nın dönüşü ile birlikte orta sahada kurgu değişecek. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı oyuncuya Ryan Donk ve Selçuk İnan'ın önünde şans vererek daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Terim'in ayrıca Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yedek kulübesinde oturttuğu Mariano Filho'yu Bursaspor maçı ile birlikte yeniden 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. 

ETİKETLER

GalatasarayFernandosakatlıkiyileştiBursasporKarabükspormüjdecimbom

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24