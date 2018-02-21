Cimbom'a müjde var!

Galatasaray'da sakatlığından dolayı 2 aydır forma giyemeyen Fernando, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kuvvetlendirme ve koordinasyon çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Fernando'nun 24. haftada oynanacak Karabükspor maçı ile birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, 23. haftada cuma günü karşılaşacağı Bursaspor maçı ile birlikte yeni bir seri başlatmak istiyor.



Özellikle iç saha maçlarında oyunu domine eden ve topladığı 44 puan'ın 31'ini Türk Telekom Stadyumun'da kazanan sarı kırmızılılarda cezasını tamamlayan Youness Belhanda'nın dönüşü ile birlikte orta sahada kurgu değişecek. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı oyuncuya Ryan Donk ve Selçuk İnan'ın önünde şans vererek daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.



Terim'in ayrıca Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yedek kulübesinde oturttuğu Mariano Filho'yu Bursaspor maçı ile birlikte yeniden 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.