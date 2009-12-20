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Spor

Cimbom'a Baros müjdesi!

Fenerbahçe ile 25 Ekim'de oynanan derbinin ilk dakikalarında sağ ayak kemiği kırılan Çek forvetin, Gaziantepspor'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçında takımındaki yerini alabilece

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Sarı-Kırmızılılar, yıldız golcüsü Milan Baros'a umulundan önce kavuşacak. Fenerbahçe ile 25 Ekim'de oynanan derbinin ilk dakikalarında sağ ayak kemiği kırılan Çek forvetin, Gaziantepspor'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçında takımındaki yerini alabileceği öğrenildi.

Geçen hafta koltuk değneklerini atan Baros'un önümüzdeki hafta arası salonda çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Devre arasında Rijkaard'ın vereceği özel programla ekstra idman yapacak olan Baros'un, Gaziantep önünde ilk 11'de forma giyebileceği ifade edildi. Cim Bom, yıldız golcünün sakatlığıyla birlikte gol yollarında büyük sorun yaşıyordu.

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