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Spor

CİMBOM'A 10 BİN LİRA CEZA İSTANBUL (A.A)

12 Nisan 2011 23:24

-CİMBOM'A 10 BİN LİRA CEZA İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada çıkan saha olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 10 bin lira para cezası verdi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TKBL play-off finalinde Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe arasında oynanan serinin ilk maçında, sahaya yabancı madde atılması, atılan maddenin müsabakanın başhakemine isabet etmesi ve maçın iki kez durdurularak anons yapılması nedenleriyle sarı-kırmızılı kulübe, 10 bin lira para cezasının verildiği bildirildi. Kurul, Fenerbahçe Kulübü'ne de ihtar cezası verdi.

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