T24 LogoT24 Logo
Spor

CİMBOM YARALARINI SARMA PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 15:54

-CİMBOM YARALARINI SARMA PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Ligde geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantepspor ile yaptığı rövanşta 0-0 berabere kalıp kupadan elenerek düş kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar için yarınki karşılaşma oldukça önem taşıyor. Kötü gidişe son verip çıkış arayan Galatasaray, seyircisinin önünde çıkacağı mücadelede Kardemir Karabükspor'u yenerek, başlangıç yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile yapılan maçta sakatlanan Sabri, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek.  Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Arda ilk bölümde takımla çalışırken, kupa maçında aldıkları darbeler nedeniyle Yekta, Baros ve Serkan dinlendirilmişti. Neill ise rejenerasyon çalışmasını salonda yapmıştı.  Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor mücadelesini hakem İlker Meral yönetecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24