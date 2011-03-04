-CİMBOM YARALARINI SARMA PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Ligde geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantepspor ile yaptığı rövanşta 0-0 berabere kalıp kupadan elenerek düş kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar için yarınki karşılaşma oldukça önem taşıyor. Kötü gidişe son verip çıkış arayan Galatasaray, seyircisinin önünde çıkacağı mücadelede Kardemir Karabükspor'u yenerek, başlangıç yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile yapılan maçta sakatlanan Sabri, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek. Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Arda ilk bölümde takımla çalışırken, kupa maçında aldıkları darbeler nedeniyle Yekta, Baros ve Serkan dinlendirilmişti. Neill ise rejenerasyon çalışmasını salonda yapmıştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor mücadelesini hakem İlker Meral yönetecek.