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Spor

Cimbom transfer bombasını patlattı !

Galatasaray A.Ş'nin Sportif direktörü Adnan Sezgin, Kolombiyalı yıldız Pino için kulübü Monaco ile anlaştı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Sarı-Kırmızılılar’ın Hollanda kampında sabahki gündem, “Adnan Ağabey nerede beyler?”di... Galatasaray muhabirleri, her gün görmeye alıştıkları sportif direktör Adnan Sezgin’i idmanda göremeyince önce şaşkınlık, ardından da “Eyvah transferde bir işler çeviriyor” paniğini yaşadı. “Adnan Ağabey nereye kayboldu?” soruları sonrası, Sezgin’in bir transfer işini bitirmek üzere kamptan ayrıldığı dedikoduları ayyuka çıktı.

Kleve karşılaşmasının ardından ortadan kaybolan ve Fransa’ya gittiği öğrenilen tecrübeli idarecinin, bir süredir transfer edilmesine uğraştığı Kolombiyalı genç yıldız Pino için Monaco Kulübü’yle son defa pazarlık masasına oturduğu belirtildi. Haber kampta hemen yayıldı ve Fransa siteleri Sezgin’in Pino için Monaco’yla anlaştığını duyurdu.

AÇIKLAMA İKİ GÜN İÇERİSİNDE

Pino ile geçtiğimiz günlerde de bir görüşme yapan ve anlaşma sağlayan sportif direktör Adnan Sezgin, Monaco ile aradaki bazı pürüzleri ortadan kaldırmak adına Fransa’ya geçti. Fransız Mercato365.com internet sitesinin haberine göre Galatasaray, Pino ve Monaco Kulübü ile her konudaanlaştı. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun bonservisine 3 milyon Euro ödeyecek. Transfer iki gün içerisinde resmen açıklanacak.

KOLOMBİYALI SABIRSIZ

Transferin bir an önce bitmesini isteyenlerin başında teknik direktör Frank Rijkaard geliyor gibi görünse de aslında Pino hocadan da sabırsız çıktı. Kolombiyalı oyuncunun, bu transferin bir an önce gerçekleşmesini ve imza atmayı istediği ifade edildi.

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