T24 LogoT24 Logo
Spor

Cimbom Skibbe'yi kovdu!

Kocaelispor'a Ali Sami Yen Stadı'nda tarihi bir skorla yenilen Galatasaray, Skibbe ile yollarını ayırdı.

23 Şubat 2009 02:00

Turkcell Süper Lig 21. hafta maçında Kocaelispor'a Ali Sami Yen Stadı'nda 5-2 gibi tarihi bir skorla yenilen Galatasaray'da Michael Skibbe devri kapandı. Galatasaray, Skibbe ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Michael Skibbe'nin bugün itibarıyla görevine son verildiği duyuruldu.

Yapılan kısa açıklamada, "Görevde bulunduğu süre içerisinde karşılıklı anlayış ve dostluk çerçevesinde sürdürdüğümüz ilişkimiz doğrultusunda Sayın Michael Skibbe'ye bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında da başarılar dileriz" denildi.

Skibbe basın toplantısı yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, bugün saat 12.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Teknik direktörlük için dünkü Kocaelispor karşılaşmasını izleyen Gheorge Hagi'nin ismi geçiyor.

Skibbe futbolculara veda etti

Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe, dünkü Kocaelispor yenilgisinin ardından bugün sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Az önce Florya'da futbolcularıyla bir konuşma yapan Alman hocanın, "Çok üzgünüm. Yönetim arkamda durmadı, beni hep yalnız bıraktılar. Sizlerle Bordeaux maçına çıkmak isterdim. Yönetimden son olarak bunu talep ettim. Ama tahammülleri olmadığını ve yolları ayıracaklarını söylediler. Sizlere Bordeaux maçında başarılar dilerim ve turu geçeceğinize yürekten inanıyorum" dediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24