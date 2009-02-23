Cimbom Skibbe'yi kovdu!

Turkcell Süper Lig 21. hafta maçında Kocaelispor'a Ali Sami Yen Stadı'nda 5-2 gibi tarihi bir skorla yenilen Galatasaray'da Michael Skibbe devri kapandı. Galatasaray, Skibbe ile yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Michael Skibbe'nin bugün itibarıyla görevine son verildiği duyuruldu.



Yapılan kısa açıklamada, "Görevde bulunduğu süre içerisinde karşılıklı anlayış ve dostluk çerçevesinde sürdürdüğümüz ilişkimiz doğrultusunda Sayın Michael Skibbe'ye bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında da başarılar dileriz" denildi.



Skibbe basın toplantısı yapacak



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, bugün saat 12.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktörlük için dünkü Kocaelispor karşılaşmasını izleyen Gheorge Hagi'nin ismi geçiyor.



Skibbe futbolculara veda etti



Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe, dünkü Kocaelispor yenilgisinin ardından bugün sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Az önce Florya'da futbolcularıyla bir konuşma yapan Alman hocanın, "Çok üzgünüm. Yönetim arkamda durmadı, beni hep yalnız bıraktılar. Sizlerle Bordeaux maçına çıkmak isterdim. Yönetimden son olarak bunu talep ettim. Ama tahammülleri olmadığını ve yolları ayıracaklarını söylediler. Sizlere Bordeaux maçında başarılar dilerim ve turu geçeceğinize yürekten inanıyorum" dediği öğrenildi.

