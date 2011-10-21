Cimbom seriyi yakalayamadı!

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a konuk oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre yaşanan terör saldırılarını kınamak amacıyla karşılaşma 3 dakika geç başladı. Oyuncular ve hakemler kollarına siyah bant takarken, karşılaşma öncesinde şehitlerimiz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Gökhan, Ujfalusi, Hakan Balta, Eboue, Sabri, Aydın, Selçuk, Elmander, Felipe Melo ve Milan Baros 11'i ile başkarken, ev sahibi ekip Medical Park Antalyaspor ise Ömer, Musa Nizam, Deniz Barış, Ali Turan, Ali Tandoğan, Kerem, İbrahim, Uğur, Mehmet Eren, Tita ve Necati 11'i ile sahadaki yerini aldı.Mücadele Milan Baros'un vuruşu ile başladı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası genelde orta saha mücadelesi ile geçilirken, her iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorluk çekti. Galatasaray, rakip alana oyunu yıkmaya çalışsa da ilk 30 dakika bunu başaramadı.İlk yarıda Galatasaray'da Emmanuel Eboue'nin oyun içerisinde bazen sol bazen ise sağ çizgide oynaması dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Galatasaray, Elmander ile yakaladı. 42. dakikada Baros'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Elmander'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer, parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.İlk yarısı temposuz geçen mücadelede iki ekip de birbirine bariz üstünlük sağlayamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısı Medical Park Antalyaspor'un vuruşu ile başladı. Galatasaray, ikinci yarıya zorunlu değişiklikle başladı. İlk yarıda sakatlanan Milan Baros'un yerine Albert Riera oyuna dahil oldu. Milan Baros'un oyundan çıkması ile Galatasaray tekrar tek forvete döndü.Maçın 53. dakikasında Tomas Ujfalusi ile İbrahim Dağaşan arasında bir gerginlik yaşandı. Bu gerginliğin ardından İbrahim Dağaşan ve Tomas Ujfalusi hakem Yunus Yıldırım tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.64. dakikada Antalyaspor'da Necati Ateş oyundan alınırken Ali Zitouni oyuna dahil oldu.İkinci yarının ilk net pozisyonunu Galatasaray Felipe Melo ile yakaladı. Paslaşarak kullanılan kornerde Sabri Sarıoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Melo'nu kafa vuruşu auta çıktı.70. dakikada Galatasaray ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Aydın Yılmaz oyundan çıkarken yerine Sercan Yıldırım dahil oldu.Karşılaşmanın 75. dakikasında Emmanuel Eboue ile gole yaklaşan Galatasaray, bu pozisyondan da sonuç alamadı. Emmanuel Eboue ceza yayı içerisinde önüne düşen topa çok net vurdu ancak savunmaya da çarpan top az farkla dışarı çıktı.81. dakikada Galatasaray son oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Emmanuel Eboue yerini genç oyuncu Emre Çolak'a bıraktı.90+3'de Medical Park Antalyaspor, Ali Tandoğan ile gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta sağ çarprazdan Ali Tandoğan topun gelişine enfes bir şut çıkardı ancak Fernando Muslera da aynı güzellikte kornere çeldi.Kalan sürede iki takımda gol bulamazken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 14'e yükseltirken, ev sahibi ekip Medical Park Antalyaspor'da puanını 8'e çıkardı.