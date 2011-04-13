-CİMBOM SERİYİ EŞİTLEDİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisinin ikinci maçında rakibi Fenerbahçe'yi 84-69 yenen Galatasaray Medical Park, seride durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray Medical Park, maça 8-2'lik bir seriyle başlayan rakibi karşısında Fowles ve Augustus'un sayılarıyla oyunda dengeyi kurdu. 6. dakikada (10-9) ilk kez öne geçen sarı-kırmızılılar, Işıl ve Augustus'un peş peşe attığı 3 sayılık atışlarla farkı 9 sayıya (18-9) kadar çıkardı ve periyodu 20-16 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan 2. periyotta 13. dakika 24-20 Galatasaray Medical Park'ın üstünlüğüyle geçildi. İyi savunma yapan sarı-kırmızılılar, Augustus ve Bahar'ın sayılarıyla farkı 10 sayıya (32-22) kadar çıkarırken, Fenerbahçe yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı 1 sayıya (32-31) düşürdü. Hızlı hücumlarla farkı yeniden açan Galatasaray Medical Park, devreyi 44-33 önde kapattı. Galatasaray Medical Park, üçüncü periyoda çok iyi başladı. Işıl ve Catchings ile iyi hücumlar bulan sarı-kırmızılılar, Fowles ve Augustus'un skorer oyunuyla farkı 15. dakikada 19 sayıya (63-44) kadar çıkardı. Angel Mc Coughtry ile sayılar bulan Fenerbahçe, farkı azaltmaya çalışırken, Galatasaray Medical Park son periyoda da 67-53 üstün girdi. Etkili mücadelesini son periyoda taşıyan Galatasaray Medical Park, 34. dakikada 20 sayılık (73-53) farka ulaştı. Fenerbahçe Şaziye, Mc Coughtry ve Tamara Kim Sutton'ın sayılarıyla farkı 11 sayıya (76-65) kadar düşürürken, Catchings ve Işıl'ın sayılarıyla rakibinin farkı azalatma umutlarına son veren Galatasaray Medical Park, karşılaşmayı 84-69 kazandı. İlk maçı 77-74 kaybeden Galatasaray Medical Park, 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride durumu 1-1'e getirdi. Play-Off final serisinin üçüncü maçı 15 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'nin evsahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Fowles, 10 ribaundla takım arkadaşı Cathings ile birlikte en çok ribaund alan oyuncu oldu. Fenerbahçe'de ise en çok ribaund alan oyuncular 5'er ribaundla Nevlin ile Tamara Kim Sutton oldu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Murat Biricik xx, Yener Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx Galatasaray Medical Park: Işıl xxx 8, Catchings xxx 13, Bahar xxx 9, Augustus xxx 19, Fowles xxxx 25, Tuğba xx, Hodges xx 8, Gülşah xx 2 Fenerbahçe: Birsel xx 8, Mc Coughtry xxx 23, Esmeral xx 4, Nevriye xx 6, Matovic xx 10, Tamara Kim Sutton xx 8, Şaziye xx 6, Harakova xx 4, Nevlin xx 1. Periyot: 20-16 Devre: 44-33 3. Periyot: 67-53