Cimbom, şampiyonluk aşkıyla geri döndü!

Maçın henüz 2. dakikasında Konyaspor, Moke'nin attığı golle Galatsaray deplasmanında 1-0 öne geçti.
Galatasaray, 20. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte penaltıyı kullanan Gomis'e Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı izin vermedi. Maç Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Konyaspor, 2. dakikada attığı golle ilk yarıyı Galatasaray deplasmanında 1-0 önde kapattı.
Sarı-kırmızılılar aradığı golü 69. dakikada Gomis'in kafa vuruşuyla yakaladı. Şimdi skorda eşitlik var.
Oyuna sonradan giren Sinan Gümüş, muhteşem bir voleyle Galatasaray'ı 86. dakikada 2-1 öne geçirdi.
Galatasaray, kendi evinde ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında attığı 2 golle galibiyeti elde etti.
Galatasaray 2-1 Konyaspor
Stat: Türk Telekom
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Konyaspor: Serkan, Selim,Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o