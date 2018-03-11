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Spor

Cimbom, şampiyonluk aşkıyla geri döndü!

Galatasaray, 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu

11 Mart 2018 22:29

Maçın henüz 2. dakikasında Konyaspor, Moke'nin attığı golle Galatsaray deplasmanında 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 20. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte penaltıyı kullanan Gomis'e Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı izin vermedi. Maç Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Konyaspor, 2. dakikada attığı golle ilk yarıyı Galatasaray deplasmanında 1-0 önde kapattı.

Sarı-kırmızılılar aradığı golü 69. dakikada Gomis'in kafa vuruşuyla yakaladı. Şimdi skorda eşitlik var.

Oyuna sonradan giren Sinan Gümüş, muhteşem bir voleyle Galatasaray'ı 86. dakikada 2-1 öne geçirdi.

Galatasaray, kendi evinde ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında attığı 2 golle galibiyeti elde etti.

Galatasaray 2-1 Konyaspor

Stat: Türk Telekom

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Konyaspor: Serkan, Selim,Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o

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