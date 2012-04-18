Cimbom pes etmedi

Kadınlar play-off final serisinde Galatasaray Medical Park, Abdi İpekçi'ye şampiyonluk için gelen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 92-86 mağlup etti ve seride yeniden umutlandı. Sarı-kırmızılı ekipte 34 sayıyla oynayan Taurasi, maça damgasını vurdu.

Kadınlar play-off final serisinde Galatasaray Medical Park, Abdi İpekçi'ye şampiyonluk için gelen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 92-86 mağlup etti ve seride yeniden umutlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 34 sayıyla oynayan Taurasi, maça damgasını vurdu.

Seride dördüncü maç 19 Nisan Perşembe günü saat 20:00’de yine Abdi ipekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, maçın ilk bölümünde daha etkili olsa da ev sahibi Galatasaray Medical Park çabuk toplarlandı. Buna rağmen skorda geri düşmeyen Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-21 önde geçti.

İkinci çeyrekte de daha etkili olan sarı-lacivertli ekip, farkı bir ara 5 sayıya kadar çıkardı. Ancak Galatasaray Medical Park, ilk yarının son dakikalarında savunma sertliğini artırdı ve skorda da Taurasi'nin etkili oyunuyla öne geçmeyi başardı. Buna rağmen toparlanan Fenerbahçe, tekrar skora ortak oldu ve maçın ilk yarısı 41-41'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 2. çeyreğine ise kolay sayılar bulan Galatasaray Medical Park, daha iyi başladı. Üst üste bulduğu sayılarla 54-49 öne geçmeyi başardı. İyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala 8 sayı farkla, 62-54'lük üstünlüğü sağladı.

Bu üstünlüğünü periyot sonuna kadar korumayı başaran Galatasaray Medical Park, kritik mücadelenin son çeyreğine 66-60 önde girdi.

Son çeyrekte Birsel'in 3 sayılık atışıyla farkı 5'e indiren Fenerbahçe, bitime 6 dakika kala da Angel Mc Coughtry'nin basketiyle 73-70 ile farkı 3'e kadar indirdi. Fakat Galatasaray Medical Park'ta Taurasi kontrolü tekrar eline aldı. Diana Taurasi, bulduğu kritik sayılarla son 5 dakikaya girilirken, takımı adına farkı 8 sayıya kadar taşıdı.

Mücadelenin son bölümünde de Amerikalı yıldız Taurasi'nin sırtladığı Galatasaray Medical Park, ezeli rakibine geri dönme fırsatını tanımadı ve salondan 92-86 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından final serisindeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, durumu 2-1'e getirdi.