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Spor

Cimbom Olympiakos maçına hazır ATİNA (A.A) 

17 Ağustos 2011 01:51

-Cimbom Olympiakos maçına hazır ATİNA (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.  Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Olympiakos'un antrenman sahasında gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idmanda, futbolcular 5'e 2 pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak, yarı sahada çift kale maç oynadılar. Antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.  Futbolcuların özellikle 5'e 2 çalışmasında morallerinin oldukça yerinde olması dikkat çekerken, Fatih Terim çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardı. Antrenmanı yönetici Abdurrahim Albayrak da izledi.  Galatasaray yarın, Olympiakos ile Georgios Karaiskakis Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.  Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın hemen ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya geçecek.

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