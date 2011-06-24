-CİMBOM MAHMUTİ İLE DEVAM İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Galatasaray Basketbol Şubesi Sorumlusu Hakan Üstünberk, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti'nin, yeni sezonda da görevine devam edeceğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Üstünberk, Galatasaray Basketbol Şubesi'nde istikrarın kalıcı olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, şunları ifade etti: ''Bu doğrultuda kalıcı istikrarın saha içi ve dışında sağlıklı bir yapılanmadan geçtiğine yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz sezon bu yeni yapılanmanın temellerini attık. Bu yolda erkek takımı başantrenörlüğüne Oktay Mahmuti'yi getirdik. Sağlıklı bir antrenör–yönetici ilişkisi çerçevesinde başarılı bir sezon geçirdik. Daha kalıcı bir yapı kurabilmek adına kendisiyle uzun bir süredir fikir alışverişi yapmaktayız. Bu alışveriş sonucunda Oktay Mahmuti'nin 2011-2012 basketbol sezonunda da Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine devam etmesi kararını beraberce aldık. Oktay Mahmuti, yeni yapılanmamızın temel taşlarından biri olup, bu sürecin tamamında etkin olarak sorumluluk almıştır.'' Mahmuti'nin, play-off sürecinde kendine ve kulübe çok cazip bir teklifle gelen Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birini reddettiğini vurgulayan Hakan Üstünberk, ''Mahmuti, Galatasaray'a ve yeni yapılanmaya olan güvenini ortaya koymuştur. Mahmuti, unvan ve konumunda bağımsız bir şekilde Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi'nin içinde bulunduğu atılımın önemli ve kalıcı bir parçasıdır'' dedi. Oktay Mahmuti'nin, başantrenörlük görevinden ayrılarak basketbol şubesi genel koordinatörlüğüne getirileceği öne sürülmüştü.