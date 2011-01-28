-CİMBOM İLE TİMSAHLAR 84. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 84. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 futbol sezonunda ilk kez Birinci Lig'e yükselen Bursaspor ile bugüne dek yaptığı karşılaşmalardan 43'ünü galibiyetle kapatırken, rakibine 19 kez yenildi. İki takım arasındaki 21 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 83 maçta rakip filelere toplam 138 gol atarken, Bursa ekibi 68 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 2-0 kazandı. -BURSA'DAKİ MAÇLAR- Bursaspor, kendi evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyetlerde 15-12 üstünlük sağladı. Bursa'da yapılan 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 45 golüne karşın, Bursaspor 41 gol attı. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. -FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda kendi sahasında rakibini 6-0 yenerek aldı. ''CimBom'' ayrıca, 1998-1999 sezonunda da 5-0'lık galibiyet elde etti. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla aldı.