-CİMBOM İLE İBB 8. KEZ İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda lige yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 7 maçtan 5'ini Galatasaray kazandı, 2'si berabere sonuçlandı, lacivert-turunculu ekip hiç galip gelemedi. Galatasaray'ın toplam 13 golüne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor sadece 4 golle yanıt verebildi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 3 maçı da Galatasaray kazandı. Sezonun ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, Milan Baros'un golleriyle 3-1 kazandı.