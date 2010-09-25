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Spor

CİMBOM İLE İBB 7. KEZ İSTANBUL (A.A)

25 Eylül 2010 12:55

-CİMBOM İLE İBB 7. KEZ İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda lige yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 6 maçtan 4'ünü Galatasaray kazandı, 2'si berabere sonuçlandı, lacivert-turunculu ekip hiç galip gelemedi. Galatasaray'ın toplam 10 golüne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 golle yanıt verebildi. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 2007-2008: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3 2008-2009: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1 2009-2010: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

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