-CİMBOM İLE ESES 50. KEZ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Süper Lig'de yarın yapılacak Galatasaray-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 20-9, gol sayısında da 667-47 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 20 maç da berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Eskişehir'de yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 24 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 12, Eskişehirspor 2 galibiyet alırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 40-20 üstünlüğü bulunuyor. Eskişehirspor, Galatasaray karşısında lig tarihinde İstanbul'daki galibiyetlerini 1981-82 ve 2008-09 sezonlarında aldı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- İki takım arasındaki rekabette taraflar birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetleri 3'er farklı sonuçlarla aldı. Galatasaray, 1980-81 sezonunda 4-1, 1970-71 (hükmen), 1973-74, 1978-79 ve 1995-96 sezonlarında 3-0 galip gelirken, Eskişehirspor ise 1984-85 sezonunda 3-0 üstünlük sağladı. -BERABERLİKLER AĞIR BASIYOR, EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR 1-1- Galatasaray ile Eskişehirspor takımları arasında lig tarihindeki maçlara bakıldığında beraberliklerin ağır bastığı gözüküyor. İki takım arasındaki geride kalan 49 lig maçından 20'si berabere sonuçlandı. Bu arada, 20 beraberlik içinde tam 11 tanesi 1-1 sonuçlanırken, bu sonuç iki takım arasında en sık rastlanan skor olarak kayıtlara geçti.