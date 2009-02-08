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Spor

Cimbom ikinci yarıda hırçınlaştı

Ligin 16 maçlık bölümünde 2 kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcular, son 3 maçta toplam 3 kırmızı kart gördüler.

08 Şubat 2009 02:00

Galatasaraylı futbolcular Turkcell Süper Lig'de bu sezonun 16 maçlık bölümünde sadece 2 kırmızı kart görürken, daha sonra yapılan son 3 maçta toplam 3 kırmızı kart gördüler.

İlk bölümün 1'er kırmızı kartlı futbolcuları Ayhan ve Lincoln, son 3 maçta yine 1'er kırmızı kart görürken, bu oyunculara Sivasspor maçında kırmızı kart gören Ümit Karan da eklendi.

Galatasaray, ligde son 3 maçı da 11 kişi tamamlayamazken, bu karşılaşmalarda Sivasspor'a 2-0 yenilip, Kayserispor ile de 1-1 berabere kalarak toplam 5 puan yitirdi. Galatasaray, Ayhan'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada ise Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

3 maçta 12 kart

Galatasaray, ligde oynadığı son 3 maçta toplam 12 kart gördü. Sarı-kırmızılı futbolcular, hırçın bir tablo çizdikleri Sivasspor, Denizlispor ve Kayserispor lig karşılaşmalarında 3 kırmızı 9 da sarı kart gördüler.

Galatasaraylı futbolcular bu sezon şimdiye kadar ligde 5 kırmızı, 41 de sarı kart gördüler.

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