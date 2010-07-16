-CİMBOM GURBETTE "5"LEDİ DUISBURG (A.A) - 15.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'nın beşinci lig ekiplerinden VfB Homberg takımını 5-0 yendi. Duisburg PCC Stadı'nda yapılan karşılaşmaya, sarı-kırmızılı ekip, Aykut Erçetin, Ali Turan, Gökhan Zan, Servet Çetin, Fatih Serkan Kurtuluş, Lorik Cana, Cumhur Yılmaztürk, Serdar Özkan, Caner Öztel, Arda Turan, Mehmet Batdal onbiriyle çıktı. Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Mehmet Batdal, 12. dakikada Serdar Özkan, 40. dakikada Arda Turan, 55. dakikada Mustafa Sarp ve 59. dakikada Ahmet Kesim kaydetti. İlk yarıda kontrolü elden bırakmayan sarı-kırmızılı takımda 43. dakikada rakibiyle çarpışan Mehmet Batdal, oyuna devam edemeyerek yerini Anıl Dilaver'e bıraktı. Teknik Direktör Frank Rijkaard, ikinci yarıda çok farklı bir kadroyla sahaya çıkarken, sarı-kırmızılı takım bu yarıda 2 gol daha bularak maçtan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinin performansı başarılı bulundu. Öte yandan, maç öncesi sportif direktör Adnan Sezgin ile kaleci Leo Franco'nun bir süre baş başa konuşması dikkati çekti. Karşılaşmayı, yaklaşık bin kadar gurbetçi taraftar izledi. Maç sonunda sahaya inen taraftarlar, soyunma odasına gitmek isteyen futbolculara zor anlar yaşattı.