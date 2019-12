-CİMBOM GAZİANTEP'TE 3 PUAN PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında mağlup olduğu Gaziantepspor ile yarın Spor Toto Süper Lig'de yine deplasmanda oynayacağı maçta 3 puanı hedefliyor. Ligde üst sıralara tırmanmak için maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı isteyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları süren Pino ile Arda'nın bu karşılaşmada da yer alamayacağı, sakatlığı düzelen Barış'ın da oynamasının zor olduğu, Gökhan ve Çağlar'ın durumunun ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacağı açıklandı. Gaziantepspor ile Galatasaray arasında saat 19.00'da Kamil Ocak Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı Yunus Yıldırım yönetecek. Galatasaray, bu akşam yapacağı idmanın ardından Gaziantep'e gidecek. -''KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ'' Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Gaziantepspor ile yarın ligde zor bir maç yapacaklarını belirterek, ''Gaziantep'e kazanmak için gidiyoruz'' dedi. Rumen teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'ndaki basın toplantısında, yarın sahada kazanmak isteyen iki takımın mücadele edeceğini kaydederek, ''Rakibe kupa maçının son 20 dakikasındaki gibi fırsat tanımayacağız. Savunmada ve hücumda dengeli oynayarak, galip gelmek istiyoruz. İşler iyi gidiyor, ümitliyim'' diye konuştu. Birçok oyuncusu milli takımlara gittiği için sadece bugün tam kadro çalışacaklarını vurgulayan Hagi, sakatlıkları geçen Barış, Gökhan ve Çağlar'ın takımla çalışmaya başladığını, sadece Arda ve Pino'nun sakatlıklarının bulunduğunu anlattı. Barış'ın bu hafta oynamasının zor olduğunu belirten Hagi, Gökhan ve Çağlar'ın durumuna son idmanın ardından bakacaklarını söyledi. Rumen çalıştırıcı, transfer döneminin bitmesine rağmen gazetelerde ''Gidecek, gelecek'' şeklinde haberler yapıldığını, bu kadroyla kalan 14 maçı tamamlayıp, sezon sonunda transferle ilgili değerlendirme yapacaklarını kaydetti. -''STANCU KENDİNİ İSPAT ETTİ''- Hagi, Stancu'nun Mersin İdmanyurdu'na 300 bin dolara kiralık olarak önerildiği şeklindeki iddialarla ilgili soru üzerine, ''Beni çok iyi tanıyorsunuz, ciddi biriyim. Böyle sirk içine girmek istemiyorum. Bunlar köyde konuşulacak şeyler bile değil'' dedi. Stancu'nun şu anda Romanya'nın en iyi forvet oyuncuları arasında olduğunu dile getiren Hagi, ''Stancu buraya geldi, kendini ispat etti. Genç bir oyuncu, Avrupa'da iyi bir değeri var'' ifadelerini kullandı. -''KADRODAKİ OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİM''- Hagi, bir gazetecinin, ''Misimovic, 15 Mart'a kadar satılamazsa Galatasaray büyük bir para ödeyecek. Yönetimin affetme gibi bir düşüncesi var, Hagi bu konuda ne düşünüyor'' sorusu üzerine, Misimovic konusunun kendisi için kapandığını ifade ederek, bu konuya son noktayı koydu. Misimovic konusunda kararını Kasım ayında aldığını ve yöneticilerin de bunu kabul ettiğini kaydeden Rumen teknik adam, ''Benim için bu konu kapanmıştır. Neden bu kararı aldığımı kulübün sitesinde açıkladım. Kadrodaki oyuncularla devam edeceğim. Diğer konu benim problemim değil. Bu karar alındı ve karardan dönüş yok'' şeklinde konuştu. -''GELECEĞİMİZİ İNŞA ETMEYE BAŞLIYORUZ''- Gheorghe Hagi, kendisinin oyuncuları, oyuncuların da yavaş yavaş kendi oyun felsefesini tanıdığını anlatarak, şöyle devam etti: ''Son maçta genelde takımın ruhunu ve nasıl oynaması gerektiğini gösterdik. Çok güzel, göze hoş gelen bir futbol oynadık. Bundan sonra geleceğimizi inşa etmeye başlıyoruz. Takımda her zaman oyuncular arasında rekabet olacaktır. Her oyuncunun kendisini ispat etmesi gerekiyor. Son hafta oynadığımız gibi bir takım kurmak zorundayım. Bunun için en az 6 aya ihtiyacım var. Her hafta 6-7 sakat oyuncumuz vardı. Şu anda bütün arkadaşlar takıma dönüyor. Yavaş yavaş daha iyi olacağız. Başkanla her zaman konuşuyorum, fikir alışverişinde bulunuyorum. Aramızda iyi bir işbirliği var. Benim için bütün oyuncular eşittir. Her hafta o haftanın performansına göre kadroyu seçeceğim. Futbolcunun antrenmanda ve maçlarda konuşması lazım. Sezon sonunda oturup kimin gidip, kimin kalacağını değerlendireceğim.'' -''SERVET'İN GOLÜ TARİHTE YAZILI KALACAK''- Hagi, Baros'un iyileşmesiyle birlikte forvette nasıl bir tercih yapacağı ve gollerin yabancı oyunculardan gelmesiyle ilgili soru üzerine de ''Elimizde birçok alternatif var. Üçlü, ikili forvet oynayabiliriz. Arda ve Pino geldikten sonra hücum hattında alternatifimiz artacak. Servet'in attığı golü unutmayın, Avrupa'da bile nadir görünen bir goldür. Benim için Türk veya yabancı olması fark etmez, önemli olan takım olarak kazanmak. Servet'in golü tarihte yazılı kalacak'' diye konuştu. Bu arada, basın toplantısı öncesi Hagi, Mardin Nusaybin'den gelen Galatasaray Futbol Okulu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.