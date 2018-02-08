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Spor

Cimbom, dört nala yarı finale!

Sarı-kırmızılı ekip geriye düştüğü karşılaşmada farka gitti

08 Şubat 2018 21:52

Ziraat Türkiye Kupası'dan Atiker Konyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı. 

Konya'daki 2-2 biten ilk maçın rövanşında, Gomis (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle kazanmasını bilen sarı kırmızılılar, TM Akhisarspor'un rakibi oldu.

Maçın 14. dakikasında Fofana'nın jeneriklik golüyle geriye düşen Galatasaray, golün şokunu çabuk atlattı. Cimbom, sadece 3 dakika sonra Serdar Aziz'in kafa golüyle eşitliği yakalarken devre de 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye Gomis çıktı. Fransız yıldız, 52 ve 88'de attığı gollerle takımını rahatlatırken 90+1'de Garry Rodrigues maçın skorunu belirledi. 
 
Bu sonuçla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor'un rakivi oldu. Yarı final ilk maçları, 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanş müsabakaları ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.

Fatih Terim'den 6 değişiklik

Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasısının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlender sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.

Muslera'dan vazgeçmedi

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.

Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.

Samuel Eto'o ilk kez

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.

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