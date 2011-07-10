-CİMBOM BERABERE KALDI UNTERHACHING (A.A) - 10.07.2011 - Galatasaray Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Almanya'nın üçüncü lig takımlarından Unterhaching ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Galatasaray Ufuk, Sabri, Servet, Ujfalusi (Dk. 46 Gökhan Zan), Hakan Balta (Dk 77 Çağlar), Pino (Dk. 46 Kazım), Yekta (Dk 46 Selçuk), Ceyhun(Dk 77 Emre Çolak), Cluio (Dk. 46 Arda Turan) (Dk. 62 Aydın), Stancu (Dk 77 Anıl), Baros (Dk.46 Elmander) kadrosuyla mücadele etti. Alman hakem Christian Leicher'in yönettiği maçta SpVgg Unterhaching ise Riederer (Dk 46 Wolf), Stegmayer (Dk 86 Drum), Ziegler, Tunjic (Dk 86 Amrhein), Niederlechner (Dk. 61 Hasenbeck), Thiel, Hummels, Avdic (Dk 77 Deniz Sarı), Sternnisko (Dk 71 Yasin), Schwabl, Bigalke (Dk 62 Ömer) kadrosuyla sahaya çıktı. 7 bin 500 seyircinin izlediği karşılaşmanın golleri Galatasaray'da 52. dakikada Kazım'dan gelirken Unterhaching'in golünü 55. dakika Niederlechner kaydetti. -MAÇTAN NOTLAR- Unteraching Sportpark stadında oynanan karşılaşmaya gurbetçi taraftarlar ilgi gösterdi. Maçı Almanların efsane oyuncusu Andreas Brehme de izledi. Futbol hayatına Unterhaching'te başlayan gelen Ceyhun Gülselam bu maçta karşı takıma jest olması amacıyla sahaya kaptan olarak çıktı. Unterhachingli yöneticiler eski kaptanları Ceyhun'a maçtan önce çiçek takdim etti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Ujfalusi ve Elmander ilk kez Galatasaray forması altında bir maçta mücadele etti. İkinci yarı oyuna giren ve sadece 17 dakika oyunda kalan Arda Turan arka sağ adalesinde meydana gelen sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. 68. dakikada sahaya ses çıkaran bir madde atılması nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Oyun hava atışıyla tekrar başladı. Galatasaray'ın gurbetçi futbolcularından kaleci Aykut Erçetin'in annesi de maçı izleyenler arasında yer aldı. Aykut maçtan öncesi ve sonrası annesi ve babası ile kısa süreli de olsa hasret giderdi. Aykut kolundaki sakatlık henüz tam olarak geçmediği için maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşma sonrası gurbetçi taraftarlar sahaya girerek futbolculardan imza almak için çalıştı. Yaşanan karmaşada futbolcular zor anlar geçirdi.