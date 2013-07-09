Cimbom, Barça'lı yıldızın peşinde

Aslan bir kez daha transfer avına çıktı. AMK Gazetesi'nden Egehan Şengül'ün haberine göre; Sarı Kırmızılılar, dünyanın en hızlı oyuncularından Alexis Sanchez’i kadrosuna katmak için atağa kalktı.



Çileği çok seven başkan Ünal Aysal ve kurmayları bir büyük oyuncuya daha ‘parçalı’ formayı giydirmek için kolları sıvadı. Bu kez hedef Alexis Sanchez… Büyük umutlarla gittiği Barcelona’da aradığını bulamayan Şilili yıldız için şartlar masaya yatırıldı. Katalan devine 26 milyon euroya gelen Sanchez için G.Saray, 15 milyon euroyu zorlayacak



İmparator istedi, Başkan harakete geçti



Fatih Terim’in hücum bölgesine ‘ısrarla’ istediği ‘hızlı’ futbolcu adaylarından Nani ve Farfan transferleri mutlu sonla noktalanmamıştı. Cimbom, Şili tarihinin en pahalı oyuncusu için yakın ilişkileri olduğu Barcelona ile pazarlıklara başlayacak. Aysal, Sanchez’i alarak camiaya ‘Şampiyonlar Ligi hediyesi’ vermeyi planlıyor.