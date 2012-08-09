Cimbom Arena'da 'Umut' verdi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi son provasını Fiorentina karşısında yaptı. Taraftarıyla ilk kez buluşan sarı-kırmızılı ekip, Umut'un golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray, bir dönem Fatih Terim'in çalıştırdığı İtalyan ekip Fiorentina ile bu gece hazırlık maçına çıktı. Türk Telekom Arena'daki maçta; Fernando Muslera, Eboue, Semih, Dany, Hakan Balta, Engin, Selçuk, Hamit, Emre Çolak, Necati ve Elmander ilk 11'de yer aldı.

Geçtiğimiz pazar günü İzmir'de Lazio'yu Johan Elmander'in golüyle geçen Galatasaray, Fiorentina maçına da etkili başladı. İlk dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkan sarı-kırmızılılar Emre Çolak ve Elmander'le etkili oldu.

Maçın 10. dakikasında Selçuk İnan uzaktan sert vurdu top kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

Sağ kanattan gelen ortaya Johan Elmander kafayı vurdu ve kaleci son anda topu kornere çeldi.

Necati'nin kafa pasında topa gelişine vuran Johan Elmander topu az farkla dışarı ve Galatasaray bir gol girişiminden daha boş döndü.

38. dakikada belinden bir sakatlık geçiren Engin Baytar oyundan çıkarken yerine yeni transfer Nordin Amrabat girdi.

İlk devrenin son dakikalarında etkinliğini arttıran Galatasaray, sağ kanattan Eboue'nin ortalarıyla golü aradı ancak hakem Mete Kalkavan ilk yarıyı bitiren düdüğü ile soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıya ise Galatasaray golle başladı. Sağ çaprazdan ceza sahasında girmeden sert vuran Umut Bulut, kalecinin de büyük hatasıyla golü kaydetti ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak bu pozisyonda talihsiz bir şekilde sakatlanan Fiorentina kalecisi Viviano, oyuna devam edemedi.

Golden sonra ise İtalyan ekibi Fiorentina, oyunda daha üstündü. Yakaladığı net gol fırsatlarında kaleci Muslera'yı geçemeyen Mor Menekşeler, skoru maç sonuna kadar değiştiremedi. Galatasaray, taraftarıyla bu sezonki ilk buluşmasında, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.