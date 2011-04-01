-CİMBOM ANTALYA'YA BİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu, hücum ve savunmaya yönelik pozisyon organizasyonları üzerine çalıştığı bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği gribal enfeksiyonu atlatan Ayhan Akman ile milli takımda hafif şekilde sakatlanan Bogdan Stancu'nun antrenmanda takımla birlikte çalıştığı duyuruldu. İdmana, izinli olan Kazım Kazım ve Milan Baros katılmazken, tedavileri sürdürülen futbolculardan Sabri Sarıoğlu kondisyoner, Çağlar Birinci ise fizyoterapist eşliğinde koşu ve saha çalışmaları yaptı. Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından THY'nin özel seferiyle Antalya'ya gidecek.