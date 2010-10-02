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Spor

CİM BOM'UN ''POTA'' KOMBİNE KARTI SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 14:36

-CİM BOM'UN ''POTA'' KOMBİNE KARTI SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Galatasaray Erkek ve Bayan Basketbol Takımlarının bu sezon Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağı tüm lig ve Avrupa kupası maçları için geçerli kombine kartların satışı başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Cafe Crown Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Medical Park Bayan Basketbol Takımı 2010-2011 sezonluk kartları www.biletix.com üzerinden satılıyor. Kombine kartların fiyatı 100, 150 ve 300 lira olarak belirlendi.

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