-CİM BOM'UN ''POTA'' KOMBİNE KARTI SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Galatasaray Erkek ve Bayan Basketbol Takımlarının bu sezon Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağı tüm lig ve Avrupa kupası maçları için geçerli kombine kartların satışı başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Cafe Crown Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Medical Park Bayan Basketbol Takımı 2010-2011 sezonluk kartları www.biletix.com üzerinden satılıyor. Kombine kartların fiyatı 100, 150 ve 300 lira olarak belirlendi.