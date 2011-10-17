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Spor

''Cim Bom''un özlemi sona erdi İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 01:42

-''Cim Bom''un özlemi sona erdi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor karşısındaki kötü gidişine son verdi.  Bu akşamki maça kadar, dört takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 12 lig maçının 3'ünde berabere kalıp 9 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 2-1'lik galibiyetle kötü istatistiğini bitirdi.  Galatasaray'ın 2010 yılından itibaren, şampiyonluk yaşayan 4 rakibiyle ligde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: 2009-2010 Sezonu: Tarih                Maç                Sonuç ----------     --------------------     ----- 21.02.2010     Beşiktaş-Galatasaray      1-1 21.03.2010     Trabzonspor-Galatasaray   1-0 28.03.2010     Galatasaray-Fenerbahçe    0-1 25.04.2010     Galatasaray-Bursaspor     0-0 2010-2011 Sezonu: Tarih               Maç                 Sonuç ----------     --------------------     ----- 22.08.2010     Galatasaray-Bursaspor     0-2 24.10.2010     Fenerbahçe-Galatasaray    0-0 07.11.2010     Trabzonspor-Galatasaray   2-0 28.11.2010     Galatasaray-Beşiktaş      1-2 29.01.2011     Bursaspor-Galatasaray     2-0 18.03.2011     Galatasaray-Fenerbahçe    1-2 10.04.2011     Galatasaray-Trabzonspor   0-1 30.04.2011     Beşiktaş-Galatasaray      2-0 2011-2012 Sezonu: Tarih              Maç                  Sonuç ----------     ---------------------    ----- 16.10.2011     Galatasaray-Bursaspor     2-1

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