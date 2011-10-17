-''Cim Bom''un özlemi sona erdi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor karşısındaki kötü gidişine son verdi. Bu akşamki maça kadar, dört takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 12 lig maçının 3'ünde berabere kalıp 9 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 2-1'lik galibiyetle kötü istatistiğini bitirdi. Galatasaray'ın 2010 yılından itibaren, şampiyonluk yaşayan 4 rakibiyle ligde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: 2009-2010 Sezonu: Tarih Maç Sonuç ---------- -------------------- ----- 21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 21.03.2010 Trabzonspor-Galatasaray 1-0 28.03.2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 25.04.2010 Galatasaray-Bursaspor 0-0 2010-2011 Sezonu: Tarih Maç Sonuç ---------- -------------------- ----- 22.08.2010 Galatasaray-Bursaspor 0-2 24.10.2010 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 07.11.2010 Trabzonspor-Galatasaray 2-0 28.11.2010 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 29.01.2011 Bursaspor-Galatasaray 2-0 18.03.2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 10.04.2011 Galatasaray-Trabzonspor 0-1 30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2-0 2011-2012 Sezonu: Tarih Maç Sonuç ---------- --------------------- ----- 16.10.2011 Galatasaray-Bursaspor 2-1