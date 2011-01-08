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Spor

CİM BOM'UN KUPA MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A)

08 Ocak 2011 16:03

-CİM BOM'UN KUPA MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Galatasaray ile Beypazarı Şekerspor arasında 11 Ocak Salı günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta karşılaşmasının başlama saati 21.30'a alındı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın daha önce 21.00 olarak duyurulan başlama saati, 21.30 olarak değiştirildi. Sarı-kırmızılı takımın Ali Sami Yen Stadı'ndaki son maçı olma özelliğini de taşıyan karşılaşma öncesinde, Galatasaray'ın efsane oyuncuları gösteri maçı yapacak.

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