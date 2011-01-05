-CİM BOM'DAN KAZIM TEPKİLERİNE YANIT ANTALYA (A.A) - 05.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ''Kazım, benim istediğim ve yönetime adını verdiğim bir oyuncuydu. Kazım'ın transferini, sahadaki arzusuna ve hırsına güvenerek istedim''dedi. 2. yarı hazırlıklarına Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu bölgesinde devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Hagi, bugün yapılan antrenman sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öncelikle Kazım'ın transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hagi, ''Kazım, benim istediğim ve yönetime adını verdiğim bir oyuncuydu. Kazım'ın transferini, sahadaki arzusuna ve hırsına güvenerek istedim. Özellikle ofansif hamlelerde bize çok büyük katkılar yapacağını düşünüyorum. Sabırlı olmamız gerekiyor, ama Kazım iyi çalışarak çabuk adaptasyon sağlayacaktır'' dedi. Kazım'ın disiplinsiz olduğu yönünde çıkan haberlere de değinen Hagi, ''Bu yorumlarla ilgili olarak konuşmak istemiyorum. Kendisi milli takım oyuncusudur. Kendisiyle de konuştum, burada çok güzel işler yapacağız. Hepimiz Galatarasay için çalışıyoruz. Kazım iyi bir futbolcu ve kendisini göstermesi gerekiyor'' diye konuştu. -YENİ TRANSFERLER- Galatasaray Teknik Direktörü Hagi, yöneticilere transferle ilgili bir liste verdiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu listede yer alan bazı isimler oluyor, bazıları olmuyor. Ben takımımın ihtiyacı olan bütün oyuncuların biran önce takıma katılmasını istiyorum. Maçların başlamasına az bir zaman kaldı, hazır olmamız gerekiyor. Önümüzde çok önemli 5 maçımız var. Dolayısıyla yeni isimler takıma ne kadar çabuk katılırlarsa, o kadar iyi olur. Düşündüğüm oyuncular gelirse, daha kaliteli ve güçlü bir takım oluruz.'' -5 YILDIZLI STADA, 5 YILDIZLI OYUNCULAR- Hagi, bir gazetecinin ''5 yıldızlı stada, 5 yıldızlı takım yakışır'' sözünü hatırlatması üzerine ise ''Mevcut kadromuzda 5 yıldızlı oyuncularımız var. Barış, Baros ve Arda mesela, 5 yıldızlı isimler, ama sakatlar. Önemli olan bu isimlerin eski formlarına kavuşmaları. Bu oyuncuların takıma ne zaman döneceğini doktorlara sormak gerekiyor. Ben sadece sağlıklı oyuncularla antrenmanlara devam ediyorum'' şeklinde konuştu. Kampa geç katılan Pino ve Insua'ya olan kızgınlığını da dile getiren Hagi, her iki oyuncuya da geç kaldıkları için kızgın olduğunu, ikisinin de bu gecikmeyi iyi çalışarak telafi etmeleri gerektiğini söyledi. -POLAT'TAN COLİN KAZIM AÇIKLAMASI- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da sarı-kırmızılı taraftarlarca tepkiyle karşılanan Colin Kazım (Kazım Kazım) transferi konusunda, teknik direktörleri Gheorghe Hagi'nin seçimine göre transfer yaptıklarını, şu anda yetki ve sorumluluğun Hagi'de olduğunu söyledi. Türk Telekom Arena'nın Seyrantepe metro bağlantısında gerçekleştirilen incelemeler sırasında basın mensuplarının Colin Kazım'ın transferiyle ilgili sorularıyla karşılaşan Adnan Polat, ilk olarak futbol konuşmak istemediğini söylerken, daha sonra ise bu transferi teknik direktör Hagi'nin istediğini aktardı. Taraftar tepkisi hakkında, ''Gerekli açıklamayı teknik direktörümüz Hagi yaptı. Bu Hagi'nin yetkisindedir'' diyen Polat, ''Gheorghe Hagi'nin seçtiği ve beğendiği futbolcuların transferini, ekonomik şartlarımız uygun olursa yapıyoruz. Şu anda yetki ve sorumluluk kendisindedir'' ifadelerini kullandı.