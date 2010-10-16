-CİM BOM'DA TÜZÜK KONGRESİ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun 3. oturumu Lutfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte 1980 yılından beri kullanımda olan kulüp tüzüğünün yenilenmesi için gerçekleştirilen ve ilki 29 Mayıs, ikincisi ise 26 Haziran 2010 tarihlerinde gerekleştirilen oturumların ardından, genel kurul üyeleri son toplantı için bir araya geldi. İlk toplantı, muhalif grubun salondan ayrılarak karar yeter sayısının altında kalınmasını sağlaması nedeniyle ertelenmiş, ikinci toplantıda ise yönetim tarafından verilen bir önergeyle, tüzük taslağının yeniden redakte edilmesi için bir komisyon kurulması ve son haliyle tek seferde oylanması kararı alınmıştı. -YENİ TÜZÜK 167 MADDE- Galatasaray Kulübü için hazırlanan son tüzük taslağı, toplam 167 madden oluşuyor. Prof. Dr. Mehmet Helvacı başkanlığında 14 üyeden oluşan redaksiyon komitesi, gerçekleştirilen 12 oturum sonucunda çalışmalarını tamamlayarak, son hali verilen tüzüğü üyelerin oyuna sunulacak hale getirdi. Tüzük redaksiyon komitesi; kulübün uğraşı koşulları, üyelik koşulları, üyelik için başvuru süreci, genel kurul görev ve yetkileri, yıllık olağan toplantıya katılacak üyelerin listesi, oy pusulalarının zarflardan çıkarılması ve geçeri oy pusulaları, yönetim kurulu görev bölümü, toplantı karar yeter sayısı ve yapılacak işlem, üyenin itiraz hakkı konularında tüzük için önerilerde bulundu. -BASINA YİNE KAPALI- Galatasaray Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun 3. oturumuna da basın mensupları alınmadı. Toplantının yapıldığı salondan medya mensuplarına kısa süre görüntü ve fotoğraf alınması için izin verileceği söylenmesine karşın, daha sonra bu uygulamaya da gidilmedi. Genel kurulun daha önce yapılan iki oturumunda da basın mensupları salondan çıkarılmışlardı.