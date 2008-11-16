Cim Bom'da Topal şoku!

Mehmet Topal, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ikinci yarıda girdiği oyunda yeniden sakatlandı



Yaklaşık 1,5 aylık bir sakatlık döneminin ardından hafta içinde oynanan Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mehmet Topal, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ikinci yarıda girdiği oyunda yeniden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Topal'ın aynı sakatlığının yeniden nüksettiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Genç oyuncu Ali Sami Yen'i koltuk değnekleriyle terketti.