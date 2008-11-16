T24 LogoT24 Logo
Spor

Cim Bom'da Topal şoku!

16 Kasım 2008 02:00

Mehmet Topal, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ikinci yarıda girdiği oyunda yeniden sakatlandı

Yaklaşık 1,5 aylık bir sakatlık döneminin ardından hafta içinde oynanan Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mehmet Topal, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ikinci yarıda girdiği oyunda yeniden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Topal'ın aynı sakatlığının yeniden nüksettiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Genç oyuncu Ali Sami Yen'i koltuk değnekleriyle terketti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24