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Spor

Cim Bom'da tek hedef galibiyet

Turkcell Süper Lig'de bir maçı eksik Bursaspor'un bir puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yarın kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de bir maçı eksik Bursaspor'un bir puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yarın kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

     
Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.
    
Eskişehirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek, zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekipte, sezonun ilk yarısında Ankara'da 3-0 mağlup olduğu başkent temsilcisi önünde tek hedef, galibiyet.
    
Galatasaray, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
    

Arda cezalı, Baroş dönüyor    
   
Galatasaray'da, sarı kart cezalısı olan takım kaptanı Arda Turan yarınki maçta forma giyemeyecek. Harry Kewell, Gökhan Zan ve Hakan Kadir Balta'nın ise sakatlıkları bulunuyor.
    
''Cim Bom''da, 25 Ekim 2009 tarihinde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yapılan lig maçının hemen başında ciddi biçimde sakatlanan Milan Baros'un, yaklaşık 4,5 ay sonra yarınki Ankaragücü maçının kadrosuna alınması bekleniyor.
    

''Cim Bom" iç sahada namağlup
    
Ev sahibi Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda bu sezon yaptığı 12 lig maçından 9'unu kazanıp, 3'ünde berabere kalırken, iç sahada yenilgisi olmayan tek takım unvanının sahibi.
    
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ise 2010 yılında ligde yaptığı 7 maçtan 6'sında berabere kaldı, 1'ini kazandı ve rakiplerine hiç yenilmedi. 2010'da adeta beraberliklere abone olan başkent temsilcisi, son 7 lig maçında 4 gol atıp, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ankaragücü'nün son 7 lig maçından 4'ü 0-0 tamamlandı.
    
Bu arada, iki ekip arasında 27 Ocak'ta Ankara'da yapılan Ziraat Türkiye Kupası grup maçı da 0-0 bitti.


 

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