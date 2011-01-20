T24 LogoT24 Logo
Spor

CİM BOM'DA ÖZGÖRKEY BAŞKANLIĞA ADAY İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 17:08

-CİM BOM'DA ÖZGÖRKEY BAŞKANLIĞA ADAY İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Galatasaray'da geçen yılın Kasım ayında yönetim kurulundan istifa eden yönetici Cemal Özgörkey, yapılacak bir olağan ya da olağanüstü seçim sürecinde ''Yönetim bayrağı''nı devralmaya hazır olduğunu açıkladı.  Yazılı bir açıklama yapan Özgörkey, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşananların, uzunca bir süredir camianın yaşadığı sıkıntıları en üst seviyeye ulaştırdığını savundu. ''Yeni stadımıza kurucumuz Ali Sami Yen'in adının verilmemesi ve 15 Ocak 2011 gecesinde de yeni Ali Sami Yen Stadı'mızın açılışının doğru organize edilememesiyle, sıkıntılar en üst seviyeye ulaşmıştır'' diyen Cemal Özgörkey, şöyle devam etti: ''Aradan geçen bunca gün ve saate karşı, bir açılışı yönetememiş ve ulusal krize çevirmiş olan Galatasaray Spor Kulübü Yönetimimiz, hala durumu Galatasaraylılar lehine toparlayabilmiş değildir. Tam hazırlanmadan, iletişim çalışmaları bitirilmeden, alınan aceleci kararlarla Galatasaray'ı hak etmediği yerlere sürüklemişlerdir. Buna hiç kimsenin hakkı olamaz. Galatasaray Başkanı'na yakışan, arkasında taraftarını ve davetlilerini bırakarak ayrılmak değil, durum ne olursa olsun Galatasaray'a sahip çıkmaktır. İyi organize olarak tamamlanabilecek bir açılış, maalesef iletişim eksikliği ve muhtemel krize hazırlanmamak, sonucunda da krizi yönetememekten dolayı bugün ülke gündemine oturmuştur. Kameralarla suçlu arayanlar, Galatasaraylılardan önce suçu kendilerinde aramalıdırlar. Özgörkey, açıklamasını, ''Galatasaray'ın bize miras değil, gelecek yüzyıllara emanetimiz olduğu bilinci, ortak belleğimiz, ortak değerlerimiz adına, önümüzdeki ilk olağan veya olağanüstü seçim sürecinde, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim bayrağını devralmaya hazır olduğumu belirtmek isterim'' diye tamamladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24