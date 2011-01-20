-CİM BOM'DA ÖZGÖRKEY BAŞKANLIĞA ADAY İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Galatasaray'da geçen yılın Kasım ayında yönetim kurulundan istifa eden yönetici Cemal Özgörkey, yapılacak bir olağan ya da olağanüstü seçim sürecinde ''Yönetim bayrağı''nı devralmaya hazır olduğunu açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Özgörkey, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşananların, uzunca bir süredir camianın yaşadığı sıkıntıları en üst seviyeye ulaştırdığını savundu. ''Yeni stadımıza kurucumuz Ali Sami Yen'in adının verilmemesi ve 15 Ocak 2011 gecesinde de yeni Ali Sami Yen Stadı'mızın açılışının doğru organize edilememesiyle, sıkıntılar en üst seviyeye ulaşmıştır'' diyen Cemal Özgörkey, şöyle devam etti: ''Aradan geçen bunca gün ve saate karşı, bir açılışı yönetememiş ve ulusal krize çevirmiş olan Galatasaray Spor Kulübü Yönetimimiz, hala durumu Galatasaraylılar lehine toparlayabilmiş değildir. Tam hazırlanmadan, iletişim çalışmaları bitirilmeden, alınan aceleci kararlarla Galatasaray'ı hak etmediği yerlere sürüklemişlerdir. Buna hiç kimsenin hakkı olamaz. Galatasaray Başkanı'na yakışan, arkasında taraftarını ve davetlilerini bırakarak ayrılmak değil, durum ne olursa olsun Galatasaray'a sahip çıkmaktır. İyi organize olarak tamamlanabilecek bir açılış, maalesef iletişim eksikliği ve muhtemel krize hazırlanmamak, sonucunda da krizi yönetememekten dolayı bugün ülke gündemine oturmuştur. Kameralarla suçlu arayanlar, Galatasaraylılardan önce suçu kendilerinde aramalıdırlar. Özgörkey, açıklamasını, ''Galatasaray'ın bize miras değil, gelecek yüzyıllara emanetimiz olduğu bilinci, ortak belleğimiz, ortak değerlerimiz adına, önümüzdeki ilk olağan veya olağanüstü seçim sürecinde, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim bayrağını devralmaya hazır olduğumu belirtmek isterim'' diye tamamladı.