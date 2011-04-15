-CİM BOM'DA İKİNCİ ADAY MEHMET HELVACI İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nün eski ikinci başkanı Mehmet Helvacı, 14 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Mehmet Helvacı, yaptığı yazılı açıklamayla adaylığını resmen duyurdu. Uzun bir süredir Galatasaray'ın içine girdiği sıkıntılı süreçten bir an önce çıkması için tek çözüm yolunun olağanüstü bir seçim yapılması olduğunu vurgulayan Helvacı, adaylığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Mevcut yönetimi bu kararı vermeye davet ettim. Nitekim bu ihtiyaç ve çözüm, 27 Mart tarihli toplantıda Galatasaray'ın gerçek karar merci genel kurulumuz tarafından da teyit edilmiş ve mali genel kurul sonrasında yaşanan süreç sonucunda yönetim kurulu 13 Nisan 2011 tarihinde seçim takvimini açıklayarak seçim sürecini resmen başlatmıştır. Seçim sürecinin başlaması ile birlikte, uzun süredir karşı karşıya kaldığım ancak gerek hukuk adamı kimliğim, gerekse Galatasaray etiğine ve tüzüğüne olan bağlılığım dolayısıyla cevap veremediğim 'Aday mısınız?' sorusunu yanıtlama imkanına kavuşmuş bulunmaktayım. Son 7 yıldır yönetim kurulunun içinde görev almış, son 3 yıldır 2. başkanlık yapmış, kulübümüzün sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen biri olarak camiamızın desteği ve Divan Kurulu'na yeterli sayıda teslim edilmiş olan dilekçeler sonucu başkanlığa önerilmiş biri olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna ilan etmekten memnuniyet ve onur duyuyorum.'' Mehmet Helvacı, konuyla ilgili geniş açıklamayı 19 Nisan Salı günü saat 14.00'de İstanbul Hilton Oteli'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla yapacağını bildirdi. Daha önce de Ünal Aysal başkan adaylığı açıklamıştı.