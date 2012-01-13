-''Cim Bom''da hedef rekorunu egale etmek İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kardemir Karübükspor ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak, üst üste 9. galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor'u yendiği taktirde, 1987-88 sezonunda 9 maç kazanarak elde ettiği bir sezonda üst üste kazanma kendi rekorunu egale etmeyi başaracak. ''Cim Bom'', bu sezon 12. haftadan itibaren sırasıyla Sivasspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Orduspor, Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrıldı. -Terim, rekorunu kıracak- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor karşısında galip ayrıldığı taktirde seri galibiyetlerde kariyer rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı takımda teknik adam olarak ilk kez görev aldığı 1996-1997 ve UEFA Kupası'nın da kazanıldığı 1999-2000 sezonlarında üst üste 8 maç kazanan Fatih Terim, 3. dönemini yaşadığı ''Cim-bom''da, Samsunspor galibiyetiyle bu rekorunu da 3. kez yineledi. Terim, Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u mağlup etmesi durumunda, sarı-kırmızılı takımın başında seri galibiyetlerde rekora ulaşacak. -Muslera ve Riera ceza sınırında- Galatasaray'da 3'er sarı kartları olan kaleci Fernando Muslera ile Albert Riera, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Muslera ve Riera, Kardemir Karabükspor maçında kart görmeleri halinde 21. haftadaki Eskişehirspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Sarı-kırızılı takımın yarınki rakibi Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğünü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Bülent Korkmaz yapıyor. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.