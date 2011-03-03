-''CİM BOM''DA HEDEF LİG DÖRDÜNCÜLÜĞÜ İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek toplam 11 mağlubiyete ulaşan Galatasaray, bu sezon kalan tek hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantepspor'a elenerek, düşüşünü sürdürdü. Büyük ümitlerle başladığı yeni sezonda ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın Karpaty takımına 2-2'nin rövanşında deplasmanda 1-1 berabere kalarak henüz play-off turunda veda eden Galatasaray'ın, Sivasspor ve Bursaspor mağlubiyetleriyle başladığı ligde, ardından yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi de (Eskişehirspor, Gaziantepspor, Bucaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor) istikrarı getirmedi. Bunun ardından üst üste iki maç kazanmayı başaramayan Galatasaray, 23. hafta sonunda 32 puanla 10. sıraya demir attı. Galatasaray, lig tarihinde bir sezondaki en fazla yenilgi rekorunu (10) aldığı 11 mağlubiyetle kırarak, kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 51 puanlı lider Fenerbahçe'nin 19 puan gerisinde kaldı. -AVRUPA İÇİN 11 PUANLIK FARKI KAPATMAK ZORUNDA- Galatasaray, 7 sezon sonra Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2003-2004 sezonunda Fatih Terim yönetiminde ligi 54 puanla 6. sırada bitirmiş ve Avrupa kupalarına katılamamıştı. Galatasaray, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için ligin bitimine 11 hafta kala, halen 4. sırada olan ve 11 puan gerisinde olduğu Kayserispor'u geçmek zorunda. -SIRALAMADA NEREDEN NEREYE- 2000 yılında UEFA Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde 1. sıraya kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılılar, dün açıklanan IFFHS 2011 yılı şubat ayı değerlendirmesinde 89 puanla ancak 192'inci sırayı alabildi.