-CİM BOM'DA HAGİ DÖNEMİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın yerine göreve getirilen Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı futbol takımında ikinci teknik direktörlük dönemine resmen başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, kulüp başkan yardımcısı Yiğit Şardan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, daha önce 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Rumen teknik adam ve yardımcılığını üstlenecek olan Tugay Kerimoğlu medya mensuplarına tanıtıldı. Galatasaray'daki futbolculuk döneminde Türkiye'de ve Avrupa'da birçok önemli başarı elde ederek taraftarların efsanesi haline gelen Gheorghe Hagi, Fatih Terim'in ikinci dönemi sonrasında 2003-04 sezonunun son 7 haftasında ve 2004-05 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı. Hagi yönetimindeki Galatasaray, 2004-05 sezonunu ligde 3. sırada tamamlayıp, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. -RUMEN BASINININ İLGİSİ- Teknik direktör Gheorghe Hagi'nin basına tanıtıldığı toplantıya medya mensuplarının ilgisi yüksek olurken, özellikle Rumen gazetecilerin çokluğu dikkati çekti. Hagi'yi takip etmek için 20 Rumen basın mensubunun sarı-kırmızılı kulübe akreditasyon yaptırdığı, ayrıca İtalyan La Gazetta Della Sport gazetesi ve Katar'dan yayın yapan El Cezire kanalının temsilcilerinin de yer aldığı bildirildi. -SAĞLIK KONTROLÜ- Bu sabah İstanbul'a gelen Rumen teknik adam, havalimanından Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne giderek sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen Gheorghe Hagi, burada kulüp yönetim kurulu üyesi Murat Yalçındağ, sportif direktör Adnan Sezgin ve antrenör Tugay Kerimoğlu ile tesisleri gezdi. Hagi, bugün saat 15.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlenecek imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıkacak. -HELVACI'NIN AÇIKLAMALARI- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, futbol takımında yaşanan kötü gidişin ardından yönetim olarak aldıkları başka kararların da kısa sürede uygulamaya konulacağını söyledi. Galatasaray'ın 105. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma törenine katılan Mehmet Helvacı, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Yönetim olarak yaşanan kötü durumun faturasını sadece teknik direktör Frank Rijkaard'a mı kestikleri, yoksa başka uygulamaların da mı olacağı'' sorusu üzerine Helvacı, ''Futbolla ilgili yaptığımız toplantıda her şey konuşuldu ve çok tespit yapıldı. O tespitleri sırayla, zaman içinde göreceksiniz. Bir kısmını şu anda gördünüz ama tamamını görmediniz. Önümüzdeki günlerde, alınan başka kararların sonuçlarını da göreceksiniz'' dedi. Uygulamaya konulacak kararları medyayla bugün paylaşmalarının doğru olmayabileceğini aktaran Helvacı, ''Bunu bir bilgi saklama olarak görmeyin ama Galatasaray'ın yararı açısından bir zamanlama problemi. Önümüzdeki günlerde tüm uygulamalar görülecek. Şu anda önümüzde çok sıcak bir maç var. Galatasaray bir değişimden, dönüşümden geçiyor. Bu arada başka kararları buna ekleyerek, ortamı istenmeyen bir duruma getirmek doğru değil. Bugünleri sükunetle, dayanışma içinde geçirmek lazım. Önümüzdeki günlerde mutlaka başka tasarruflara da sahip olacaksınız'' diye konuştu. Teknik direktör Rijkaard'ın ne zaman İstanbul'dan ayrılacağını bilmediğini söyleyen Helvacı, Hollandalı teknik adamı iyi bir şekilde uğurlamak gerektiğine inandığını belirtti. -HAGİ'YE TEŞEKKÜR- Mehmet Helvacı, Frank Rijkaard'ın ardından Galatasaray'ın başına geçmeyi kabul eden sarı-kırmızılı eski sporcu ve teknik adam Gheorghe Hagi'ye teşekkür etti. Helvacı, Hagi'nin Galatasaray'ın yarattığı çok büyük değerlerden biri olduğunu vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisi çok önemli bir sporcudur ve Galatasaray'la beraber çok daha büyük bir değer olarak dünyada yer aldı. Galatasaray değerlerine sahip çıktığı ve bu değerleri bayrak yaptığı sürece başarıya ulaşacaktır. Önemli olan Galatasaray değerlerini bilmek, onları uygulamak ve onlara sahip çıkmaktır. Ben Hagi'ye teşekkür etmek istiyorum, Galatasaray'ı bugünkü durumda alıp sırtladığı için. Onun yaptığının da özveri olarak kabul edilmesi gerekir.'' -FENERBAHÇE MAÇI- Galatasaray'ın hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile yapacağı derbi karşılaşmasına değinen Mehmet Helvacı, içinde bulunulan kötü duruma karşın, başarılı bir sonucun hedeflendiğini dile getirdi. Mehmet Helvacı, Fenerbahçe maçlarıyla ilgili düşüncesinin hep aynı olduğunu aktararak, ''Ligdeki diğer maçlar gibi bir maç. Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler için özel ama sonuçta bizim için bir deplasman maçı'' dedi. Helvacı, şöyle devam etti: ''Biz bu dönem maalesef iyi sonuçlar alamadık. Yaptığımız 8 lig maçındaki 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle iyi durumda değiliz. Bunlar özel maçlar olduğu için, alınacak sonuçlar, takımların içinde bulundukları konuma çok uygun olmayabiliyor. Galatasaray takımı, kötü bir durumda da olsa, Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda iyi bir oyun ortaya koyup, iyi bir sonuçla geri dönmek için oraya gidecektir. Umarım iyi bir sonuç elde ederiz. Sonuçta bu da uzun lig maraton içinde bir maç. Galatasaray'ın bundan sonraki geleceğini doğrudan çok net etkileyecek bir karşılaşma olarak görmüyorum. Kazanmamız, berabere kalmamız ya da yenilmemiz halinde de durumumuzda çok önemli değişiklik olmaz.'' -ALİ SAMİ YEN MEZARI BAŞINDA ANILDI- Galatasaray'ın 105. kuruluş yılı etkinlikleri, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in anılmasıyla başladı. Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreni, kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar, kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı, yönetim kurulu üyeleri Emir Sarıgül ile Hakan Üstünberk, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Cengiz Özyalçın'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Ali Sami Yen'in kabri başında dualar okunurken, Mehmet Helvacı şu açıklamayı yaptı: ''105. kuruluş yıldönümümüz çerçevesinde Ali Sami Yen'in kabri başındayız. Tabii, Ali Sami Yen Bey'in temel şiarı olan yabancı takımları yenme arzusu, maalesef bu sene bizim için söz konusu değil. Biraz boynumuz bükük. Fakat bunu yapabilmek için elimizden geleni yapacağız. Onun mezarı başına bunun sözünü vermek için geldik. Önemli olan Galatasaray değerleri ve kötü günlerde bir arada olabilmek. Umarım bir sonraki dönemde daha iyi bir durumda, daha mutlu bir şekilde kuruluş yıldönümünü kutlamak mümkün olur.'' Galatasaray Kulübü'nün 105. kuruluş yılı etkinliği, yarın Galatasaray Lisesi'nde yapılacak organizasyonlarla tamamlanacak. Etkinlik kapsamında Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, Galatasaray Lisesi'nde en kıdemli üye yaş kütüğüne 105. yıl plaketini çakacak ve sonrası bir yılda kulüp takımlarını kazandığı kupa ile plaketler sergilendikten sonra kulüp müzesine teslim edilecek. Organizasyon, geleneksel Galatasaray Pilavı'nın yenilmesinin ardından tamamlanacak.