-CİM BOM'DA GENEL KURUL ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Galatasaray Kulübü'nün 27 Mart tarihinde yapılan genel kurulunda başkan adayı olan Adnan Öztürk, düzenlediği basın toplantısıyla olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Geride kalan seçimde 2 bin 944 oy alarak başkan olan Adnan Polat'ın, bin 290 oyla gerisinde kalan Adnan Öztürk, Conrad Otel'de basın mensuplarının karşısına çıkarken, mevcut yönetimin çalışma yöntemlerini eleştirdi ve özellikle mali yönden son derece kötü bir politika izlendiğini ileri sürdü. Seçimler sonrasında düzenlediği toplantıda sarf ettiği, ''Kulübümüz çok önemli bir dönemden geçmektedir. Şu anda görevde olan yönetimi yalnız başına bırakmayacağız. Yardım talep edildiğinde memnuniyetle hizmete varız, ama bunun yanında tüm çalışmaların doğal denetçisi olacağız. Galatasarayımızda son dönemlerde yapıldığı gibi israf devam eder, idari hatalar yapılır, hesapsız kitapsız işlemler olur, verilen sözler yerine getirilmez, kişisel itibarı için Galatasaray'ın hakları çiğnenirse, (Yapamıyorsanız bırakın) demekten imtina etmeyeceğiz'' sözlerini hatırlatan Adnan Öztürk, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun bir fırsata çevrilerek, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini dile getirdi. ''Çok üzülerek bugün başkan Adnan Polat ve yönetim kurulundan, Galatasaray'a daha fazla zarar verilmeden, 16 Ekim'de yapılacak Tüzük Tadil Genel Kurulu ile birlikte başlayacak bir süreçle, kulübümüzde seçimli genel kurulun en kısa sürede yapılması için gereğini istemek durumundayım'' ifadelerini kullanan Öztürk, ''İstifa eden yöneticilerin sözlerine bakılacak olursa, camiada tartışma ortamı her an sertleşebilir. Tüzük Tadil Genel Kurulu bence fırsat olarak görülmeli ve gereği yapılmalı'' diye konuştu. Adnan Öztürk, Galatasaray futbol takımının aldığı kötü sonuçların veya mevcut durumunun bugünkü toplantısıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi. -''ÜYELER ŞOK OLACAK''- Adnan Öztürk, Galatasaray Kulübü'nün mali olarak kötü durumlara sokulduğunu belirtirken, ''Galatasaray tarihinin toplam zararından daha fazlasını bir senede yapmış olan mantalitenin, hiçbir şekilde değişmediği, tersine yaptıkları icraatlarla borcu daha da büyüttüğü aşikardır. 2011 mali genel kurulunda, genel kurul üyelerinin önlerine konacak borç ve zarar rakamları ile şok olacağını bugünden rahatlıkla söyleyebilirim'' dedi. Adnan Polat yönetiminin, artan gelirlere rağmen, gelir-gider dengesine sağlamak yerine, stat loca satışlarından gelen 67 milyon doları transfere yönlendirip, üstüne de törenle 70 milyon dolar borç aldığını kaydeden Öztürk, sırada Riva arazisinin satışının olduğunu, ancak mevcut yönetimin bu konuda kendisi için kredibilitesinin bulunmadığını ifade etti. Türk Telekom Arena'nın inşasında sarf edilen çabayla ilgili bir soru üzerine ise Öztürk, ''Bu proje Özhan Canaydın döneminde başlatılmıştır ve içinde ben de bulundum. Mevcut yönetim baret takıp fotoğraf çektirmek dışında bir şey yapmadı'' şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Galatasaray'da Futbol A.Ş. ile yönetim kurulundan istifa eden Haldun Üstünel ve Pazarlama A.Ş.'den istifa eden Cemal Özgörkey'in bazı demeçleri olduğunu vurgulayan Adnan Öztürk, şunları söyledi: ''Son 4 yılda 61 futbolcunun gelip gittiği, 7 teknik direktörün görev aldığı, yaklaşık 240 milyon dolar harcanan, karşılığında hiçbir sportif başarı yakalanamayan futbol branşımızın en yetkili şahıslarından olan asbaşkan kardeşimiz, istifa kararının nedeninin, profesyonellikten ve kurumsallıktan uzak icraatlar yapılması ve altına imza atmak istemediği kararlar olduğunu söylemiştir. Pazarlama A.Ş. kulübümüzün cirosu en yüksek şirketlerindendir ve ne ilginçtir ki, istifa eden yönetim kurulu başkanı, Galatasaray'da kar edenlerle çalışılmak istenmediğini açıkça beyan etmiştir.'' Adnan Öztürk, Galatasaray'da camianın gelenek, görenek, örf ve adetlerine hiçbir şekilde saygı duyulmadan, mali ve idari disiplinden bu kadar uzak, eylem ve söylem farklarının bu kadar net ortada olduğu bir dönem için, mali genel kurulda yönetimi şimdiden ibra etmemeyi ciddi olarak düşündüğünü de sözlerine ekledi.