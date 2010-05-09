Cim Bom'da Fatih Terim sesleri

T24 - Ali Sami Yen Stadı’nda Antalya karşısında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı yönetimin sabrını taşırdı.



Son yıllarda takımın başına getirilen teknik adamlardan istediği verimi alamayan G.Saray’da yöneticiler, Rijkaard’ın gönderilmesini gündeme aldı. İlk aday Fatih Terim.



G.Saray yönetimi Antalya mağlubiyeti sonrasında şoka uğradı. Yöneticiler karşılaşma bitiminde yaptıkları toplantıda, sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen teknik direktör Frank Rijkaard’la yolları ayırmayı gündeme getirdiler. Ligdeki şampiyonluk yarışından koptuktan sonra bile şartlar ne olursa olsun sürekli hocasının arkasında duran ve önümüzdeki sene de yola Rijkaard ile devam etmeyi düşünen G.Saraylı yöneticiler, dün akşam alınan Antalya mağlubiyeti sonrası başka alternatifleri de masaya yatırmaya başladı.





Plase Felix Magath



Listenin başında ise her kötü dönemde akla ilk gelen isim olan Fatih Terim bulunuyor. G.Saray’la sayısız başarıya imza atan tecrübeli hocanın görevi kabul etmeme ihtimalini de göz önünde bulunduran yöneticilerin alternatifi ise Schalke’nin alman çalıştırıcısı Felix Magath.





Yönetim şaşkın



Rijkkard’ın kendilerine verdiği transfer listesi ile şaşkına dönen yöneticiler, Hollandalı hocanın takımdan göndermek istediği Franco’yu 2. kaleci, takımda tutmak istediği Giovani’yi de yedek bırakmasına “Hocanın da ne yaptığı belli değil, kafası sürekli gidip geliyor. Türkiye’de 4-3-3’ün oynanamayacağını hâlâ anlamadı ve yumuşak oyuncular istiyor. Rijkaard Türkiye gerçeklerinin dışında hareket ediyor. Böyle önümüzdeki sene de başarılı olamayız” diyerek serzenişte bulundular.





Çolak: Tek hedefim ilk 11’de oynamak



G.Saray’ın genç yıldızı Emre Çolak karşılaşma bitiminde şöyle konuştu: “Bugünkü performansım F.Bahçe A2 ile oynadığımız maça oranla kötüydü. Biraz heyecanım vardı. Şu anki tek hedefim A Takım’da ilk 11 oynamak.”





Eski futbolculara gönderme



G.Saray’da Antalya maçı öncesinde tribünler, eski yıldızlarına gönderme yaptı. Başını Hakan Şükür’ün çektiği eski yıldızları yaptıkları açıklamalar nedeniyle eleştiren tribünler, “Konuştukça batıyorsunuz, kalbimizden çıkıyorsunuz” yazılı döviz astılar.







