-CİM BOM'DA 1 TEMMUZ'DA İMZA ŞOVU VAR İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yeni transfer olan futbolcular, 1 Temmuz Cuma günü sözleşme imzalayacak. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte yeni transferlerin katılacağı imza töreninin 1 Temmuz Cuma günü saat 15.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirileceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirirken, Elmander, Ujfalusi, Okan Derici, Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna dahil etmişti.