Cim Bom'a sürpriz golcü

T24 - Milan Baros'un sakatlığı ve Shabani Nonda'nın da bekleneni verememesi üzerine forvet arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki İskoç golcüsü Kris Boyd'a teklif götürdüğü belirtildi.



Ünlü İngiliz gazetesi News of The World'ün İskoçya ekinde yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın Boyd'un transferine onay verdiği ifade edilirken, Sarı-kırmızılı yöneticilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boyd için 500 bin poundu (yaklaşık 1 milyon 220 bin TL) gözden çıkardığı belirtildi.



Gazete ayrıca Boyd için Galatasaray'ın haftalık 36 bin pound (yaklaşık 88 bin TL) teklif ettiğini de okurlarına duyurdu.



Şu anda İskoçya Premier Lig tarihinin Henrik Larrson'dan sonra en çok gol atan ikinci ismi olan Boyd için geçtiğimiz yıllarda Kayserispor ve Trabzonspor da devreye girmiş ancak transferi sonuçlandıramamışlardı.



Kris Boyd için İngiliz ekibi Birmingham City ve İtalyan ekibi Livorno'nun da devrede olduğu iddia ediliyor.







Kris Boyd kimdir?



18 Ağustos 1983 Irvine, İskoçya doğumlu olan 1.83 boyunda Kris Boyd, Glasgow Rangers'ta 9 numaralı formayı giyiyor.



Kariyerine Kilmarnock takımında başlayan Boyd, 2006 yılı Ocak ayında Glasgow Rangers'a transfer oldu. Rangers'a geldiğinden beri takımının her sezonda en golcü ismi olan Boyd, şu ana kadar attığı 151 golle İskoçya tarihinin en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.



Bu alanda liderlik ise Celtic formasıyla uzun yıllar başarıyla ter döken Henrik Larrson'a ait. Rangers'a geldiğinden beri her 3 maçta 2 gol averajıyla oynayan Boyd, 2006 yılından beri ise İskoçya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.