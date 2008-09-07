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Spor

Cim-Bom’a Şaş müjdesi

Galatasaray’da Hasan Şaş sevinci yaşanıyor. Belindeki sakatlığı yüzünden Süper Lig’in ikinci haftasında Kayserispor’la deplasmanda oynanan maçta forma giyemeyen başar

07 Eylül 2008 03:00


Belindeki sakatlığı düzelen tecrübeli yıldız takımla çalışmalara başladı. Hasan Şaş’ın iyileşmesi sağ kanatta kriz yaşayan teknik heyeti sevindirdi

Galatasaray’da Hasan Şaş sevinci yaşanıyor. Belindeki sakatlığı yüzünden Süper Lig’in ikinci haftasında Kayserispor’la deplasmanda oynanan maçta forma giyemeyen başarılı futbolcu dün takımla çalışmalara başladı.

Sakatlığı düzelen tecrübeli oyuncunun tedavisinin tamamlandığı ve iyi durumda olduğu bildirildi. Uğur Uçar, Serkan Çalık ve Barış Özbek’in üst üste yaşadıkları ağır sakatlıklar yüzünden sağ kanatta büyük kriz yaşayan Teknik Direktör Michael Skibbe, Hasan Şaş’ın iyileşmesiyle rahat bir nefes aldı. Deneyimli futbolcunun bir aksilik çıkmaması halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda aylardır sakat olan Semih Kaya da düzeldi. Takımla çalışmalara başlayan genç oyuncunun herhangi bir probleminin kalmadığı ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray’ın, Bellinzona ile 18 Eylül Perşembe günü İsviçre’de oynayacağı UEFA Kupası 1. tur ilk maçının saati 21.00 olarak değiştirildi. Daha önce karşılaşmanın saat 21.45’te başlayacağı açıklanmıştı.

Aslan hız kesmedi

Cim-Bom, Antalyaspor’la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Önceki gün yapılan antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılamayan Volkan Yaman ile Murat Akça da çalışmada yer aldı. Sakatlıkları devam eden Orkun’un MR’ının çekileceği açıklanırken, Uğur, Sabri ve Emre Güngör takımdan ayrı çalışmalar yaptı, ameliyat olan Serkan Çalık ile Barış ise evlerinde dinlendirildi.

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